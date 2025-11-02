Αλάτι αντί για ψυκτικά: Η τεχνολογία που θα αλλάξει για πάντα τα ψυγεία

Ερευνητές αναπτύσσουν μια επαναστατική τεχνολογία ψύξης με αλάτι αντί για παραδοσιακά ψυκτικά. Αποτελεσματική, φιλική προς το περιβάλλον και χωρίς ρυπογόνα αέρια, υπόσχεται να μεταμορφώσει τα ψυγεία του μέλλοντος.

Μια ομάδα επιστημόνων από το Εθνικό Εργαστήριο Lawrence Berkeley και το Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια αναπτύσσει μια νέα τεχνολογία που υπόσχεται να μεταμορφώσει τη διαδικασία ψύξης χώρων και υλικών. Η μέθοδος, γνωστή ως ιοντοθερμιδικός κύκλος και δημοσιευμένη στο περιοδικό Science, βασίζεται σε ηλεκτρικά ενεργοποιούμενα άλατα και προσφέρει ψύξη χωρίς τη χρήση ρυπογόνων ψυκτικών υγρών.

Πώς λειτουργεί

Τα παραδοσιακά συστήματα ψύξης χρησιμοποιούν ψυκτικά μέσα όπως οι υδροφθοράνθρακες (HFC), τα οποία έχουν υψηλό δυναμικό υπερθέρμανσης του πλανήτη (GWP). Αντίθετα, η ιοντοθερμιδική τεχνική αξιοποιεί την ικανότητα ορισμένων υλικών να απορροφούν ή να απελευθερώνουν ενέργεια κατά την αλλαγή φάσης, όπως από στερεά σε υγρή μορφή.

Στο πείραμα, οι ερευνητές χρησιμοποίησαν ιωδιούχο νάτριο για να προκαλέσουν την τήξη ενός οργανικού διαλύτη (ανθρακικό αιθυλένιο) μέσω χαμηλής τάσης ρεύματος. Το αποτέλεσμα ήταν πτώση θερμοκρασίας περίπου 25°C με λιγότερο από ένα βολτ, δείχνοντας την υψηλή αποδοτικότητα της μεθόδου.

Πλεονεκτήματα για το περιβάλλον και την ενέργεια

Ο διαλύτης που χρησιμοποιείται μπορεί να παραχθεί από διοξείδιο του άνθρακα, μειώνοντας δραστικά το GWP της διαδικασίας. Οι πρώτες δοκιμές δείχνουν ότι η τεχνολογία είναι ενεργειακά αποδοτική και οικονομικά βιώσιμη, με πολύ χαμηλές περιβαλλοντικές επιπτώσεις σε σύγκριση με τα παραδοσιακά ψυκτικά.

Ο μηχανολόγος μηχανικός Ντρου Λίλεϊ σημειώνει: «Κανείς δεν είχε μέχρι τώρα αναπτύξει λύση που να ψύχει αποτελεσματικά, να είναι ασφαλής και να μην βλάπτει το περιβάλλον».

Σύμφωνα με τον συνάδελφό του Ράβι Πράσερ, η πρόκληση πλέον είναι η μετάβαση από το εργαστήριο στην εμπορική κλίμακα, ώστε η τεχνολογία να ενσωματωθεί σε ψυγεία, κλιματιστικά και άλλα συστήματα.

Μια τεχνολογία που μπορεί να αλλάξει τον κόσμο

Η ανάπτυξη του ιοντοθερμιδικού κύκλου μπορεί να συμβάλει στην επίτευξη των στόχων της τροπολογίας του Κιγκάλι, που προβλέπει μείωση της παραγωγής και κατανάλωσης HFC κατά 80% τα επόμενα 25 χρόνια. Με λιγότερες εκπομπές, νέα φυσική και προοπτικές για καθαρότερη ψύξη, η τεχνολογία ανοίγει τον δρόμο για μια πιο βιώσιμη καθημερινότητα.

Το ερώτημα που μένει είναι πότε θα δούμε αυτή την καινοτομία να ενσωματώνεται στα ψυγεία και τα κλιματιστικά των σπιτιών μας — και αν η επόμενη γενιά συσκευών θα απαλλαγεί τελείως από τα ρυπογόνα ψυκτικά.

