Η γκάφα με το κακούργημα, η αποφόρτιση των 45 γαλάζιων και η πόρτα του ΠΑΣΟΚ στην Τζάκρη

Ο Μαξιμιλιανός σχολιάζει την γκάφα με τις λάθος κλήσεις της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στους βουλευτές για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και για την «πόρτα» του ΠΑΣΟΚ στην Τζάκρη.

Την είδηση ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία εν Ελλάδι έστειλε σε βουλευτές που ελέγχονται στο πλαίσιο της δικογραφίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ κλήση για κακούργημα, ενώ αυτοί πάνε για πλημμέλημα τη διαβάσατε. Προφανώς θα τους έρθει μια ορθή επανάληψη σαν τα δελτια Τύπου ένα πράγμα, όμως η είδηση αυτή συζητήθηκε πολύ στο πολιτικό παρασκήνιο χθες.

Και αυτό γιατί, σύμφωνα με τα πολιτικά πρόσωπα που αναφέρονται, δείχνει και τη σοβαρότητα του μηχανισμού του εδώ γραφείου της Εισαγγελίας (Παπανδρέου & Σία), οι οποίοι έκαναν και την ποινική αξιολόγηση της υπόθεσης. Θα πει κανείς ότι άνθρωποι είμαστε και σφάλματα κάνουμε, αλλά σε ορισμένες περιπτώσεις τα σφάλματα έχουν σημασία.

