Ένα υποβρύχιο ρομπότ εντόπισε κάτι στο βυθό της Μεσογείου που δεν έπρεπε να βρίσκεται εκεί

Μια αποστολή στον βυθό της θάλασσας πήρε απροσδόκητη τροπή όταν ένα ρομπότ εντόπισε κάτι που κανείς δεν πίστευε ότι θα έβρισκε

Ένα απροσδόκητο εύρημα εντόπισε ένα ρομπότ στη Μεσόγειο θάλασσα, και πιο συγκεκριμένα στα ανοιχτά της Μάλτας, προκαλώντας την έκπληξη των ερευνητών. Ο Chris Clark, ερευνητής από το Harvey Mudd College στην Καλιφόρνια, καθόταν με την ομάδα του, παρακολουθώντας την επιφάνεια και περιμένοντας να δουν τι θα ανασύρει το αυτόνομο υποβρύχιο όχημα που σάρωνε τον βυθό.

Η στιγμή της επιστροφής έφτασε με το ήσυχο βουητό του οχήματος να ανεβαίνει από τα βάθη, μεταφέροντας δεδομένα που θα απαντούσαν σε ένα ερώτημα δεκαετιών. Όταν η ομάδα τράβηξε την πλατφόρμα θαλάσσιας ρομποτικής στο κατάστρωμα και άρχισε να αναλύει τη σάρωση σόναρ του βυθού, η εικόνα που εμφανίστηκε ήταν αδιαμφισβήτητη. 65 μέτρα πιο κάτω, στα ανοικτά των ακτών του κόλπου St. Julian's, βρισκόταν το ναυάγιο ενός τορπιλοπλάνου Fairey Swordfish. Το βρετανικό βομβαρδιστικό διπλάνο, γνωστό ως «Stringbag», βρισκόταν στον βυθό της Μεσογείου με τον κινητήρα, την έλικα και το κάλυμμα του ακόμα άθικτα.

