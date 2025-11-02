Ανταρκτική: Επιστήμονες έψαχναν ένα χαμένο πλοίο και ανακάλυψαν κάτι απίστευτο

Ερευνητές που αναζητούσαν το χαμένο πλοίο Endurance στην Ανταρκτική ανακάλυψαν κατά λάθος μια τεράστια αποικία ψαριών με χίλιες φωλιές στον παγωμένο βυθό. Τι αποκαλύπτει η ανακάλυψη για τη θαλάσσια ζωή της περιοχής.

Αυτό που ξεκίνησε ως αποστολή για τον εντοπισμό ενός ιστορικού ναυαγίου, κατέληξε σε μια από τις πιο εντυπωσιακές βιολογικές ανακαλύψεις των τελευταίων ετών. Μια ομάδα επιστημόνων από το Ηνωμένο Βασίλειο, που εξερευνούσε τη θάλασσα Weddell στην Ανταρκτική το 2019, έπεσε πάνω σε κάτι εντελώς αναπάντεχο: μια τεράστια αποικία ψαριών με περισσότερες από χίλιες φωλιές στον βυθό του ωκεανού.

Η ομάδα προσπαθούσε να χαρτογραφήσει και να εντοπίσει το Endurance, το θρυλικό πλοίο της αποστολής του Ernest Shackleton, που βυθίστηκε το 1915. Όμως, κάτω από ένα στρώμα πάγου που είχε καλυφθεί για αιώνες -μέχρι την αποκόλληση του παγόβουνου A68-, αποκαλύφθηκε μια υποβρύχια «γειτονιά» φωλιών με γεωμετρικά μοτίβα που άφησαν τους ερευνητές άφωνους.

«Στην εξερευνημένη περιοχή καταγράφηκαν περισσότερες από χίλιες φωλιές, καθεμία με αυγά και ενήλικα ψάρια που τις φρουρούσαν, όλες προσεκτικά καθαρισμένες από θαλάσσια υπολείμματα», σημειώνουν οι ερευνητές στη μελέτη τους, που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Frontiers in Marine Science.

Οι φωλιές και το μυστήριο της συμπεριφοράς

Η έρευνα διεξήχθη από επιστήμονες του Πανεπιστημίου του Έξετερ, του Ιδρύματος Nekton και του Εθνικού Κέντρου Ωκεανογραφίας στο Σαουθάμπτον, με τη συνεργασία του οργανισμού Ocean Census. Οι ειδικοί πιστεύουν ότι η ανακάλυψη αυτή αποτελεί τη μεγαλύτερη γνωστή αποικία ψαριών που έχει εντοπιστεί ποτέ.

Οι φωλιές είναι οργανωμένες σε συστάδες, ευθείες γραμμές και καμπύλες, δημιουργώντας ένα φυσικό «μοτίβο» που θυμίζει ανθρώπινη πολεοδομία. Σύμφωνα με τους ερευνητές, η δομή αυτή δεν είναι τυχαία, καθώς εξυπηρετεί την προστασία των αυγών από τα αρπακτικά και τη βελτίωση των συνθηκών εκκόλαψης.

Μόνο λίγα είδη ψαριών χτίζουν φωλιές - ανάμεσά τους οι κιχλίδες, τα gobies και ορισμένα ψάρια της Ανταρκτικής. Η ανακάλυψη δίνει νέα δεδομένα για τη συμπεριφορά και την προσαρμοστικότητα της θαλάσσιας ζωής σε ακραία περιβάλλοντα.

