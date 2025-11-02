Αφροδίτη Λατινοπούλου: Η πολιτικός του ragebait που έγινε γνωστή από τρίχες

Το καλύτερο branding του αιώνα.

Κάποτε, υπήρχε μια δικηγόρος που μιλούσε για το bullying, για τον διαδικτυακό εκφοβισμό και για τα σχόλια (όπως τα ομοφοβικά) που ρυπαίνουν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Μετά, είχε μια ιδέα. Να μιλήσει για τριχωτές γυναίκες και άτριχους άνδρες, να μιλήσει για Ορθοδοξία, για woke κουλτούρα, για σημαία, για πατρίδα και κατάφερε να μπει στην Ευρωβουλή. Την λένε Αφροδίτη Λατινοπούλου.

