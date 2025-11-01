Θανατοποινίτης επέλεξε το εκτελεστικό απόσπασμα: Οι τρεις επιλογές που είχε

Ο κρατούμενος στην πτέρυγα των θανατοποινιτών της Νότιας Καρολίνας, Stephen Bryant, επέλεξε το εκτελεστικό απόσπασμα μετά την ομολογία ενός φρικιαστικού φόνου.

Ένας κρατούμενος στην πτέρυγα των θανατοποινιτών της Νότιας Καρολίνας, καταδικασμένος για τον φόνο ενός άνδρα, αλλά και για το γεγονός ότι έγραψε ένα μήνυμα στους ερευνητές με το αίμα του θύματος πριν από από 20 χρόνια, επέλεξε την Παρασκευή (31/10) να πεθάνει από εκτελεστική ομάδα.

Ο 44χρονος Stephen Bryant θα εκτελεστεί στις 14 Νοεμβρίου, καθιστώντας τον τον τρίτο άνδρα φέτος που πεθαίνει με τη νεότερη μέθοδο εκτέλεσης της Νότιας Καρολίνας, σύμφωνα με δημοσίευμα του Associated Press.

Οι τρεις επιλογές εκτέλεσης που είχε

Ο Bryant είχε προθεσμία μέχρι την Παρασκευή να αποφασίσει αν ήθελε να πεθάνει από θανατηφόρο ένεση, εκτελεστική ομάδα ή ηλεκτρική καρέκλα. Η Νότια Καρολίνα επανέφερε τις εκτελέσεις το 2024, μετά από μια αναγκαστική 13ετή παύση λόγω δυσκολίας απόκτησης φαρμάκων για τη θανατηφόρο ένεση. Έκτοτε, τέσσερις κρατούμενοι επέλεξαν τη θανατηφόρο ένεση και δύο πέθαναν από εκτελεστική ομάδα.

Το φρικτό έγκλημα του Bryant

Ο θανατοποινίτης ομολόγησε ότι πυροβόλησε θανάσιμα τον Willard “TJ” Tietjen στο σπίτι του, έκαψε τα μάτια του με τσιγάρα και ζωγράφισε στον τοίχο με το αίμα του θύματος τη φράση «catch me if u can» («πιάσε με αν μπορείς»).

Κεριά τοποθετήθηκαν γύρω από το σώμα του Tietjen, το σημείο γέμισε με το το αίμα του θύματος και χρησιμοποιήθηκε για να γραφτεί στον τοίχο η φράση «victim 4 in 2 weeks. catch me if u can» («θύμα 4 σε 2 εβδομάδες. πιάσε με αν μπορείς»), σύμφωνα με αξιωματούχους.

Η κόρη του Tietjen τον κάλεσε έξι φορές, λέγοντας στους ερευνητές κατά την τελευταία κλήση ότι μια παράξενη φωνή απάντησε και της είπε ότι είχαν σκοτώσει τον πατέρα της. Οι εισαγγελείς ισχυρίστηκαν ότι ο Bryant πυροβόλησε και σκότωσε άλλους δύο άνδρες τον Οκτώβριο του 2004, ένας πριν από τον θάνατο του Tietjen και ένας μετά.

Οι δικηγόροι του Bryant δήλωσαν ότι ήταν αγχωμένος πριν τους φόνους, ζητώντας επανειλημμένα βοήθεια καθώς αντιμετώπιζε τραύματα από σεξουαλική κακοποίηση από τέσσερις άνδρες συγγενείς του όταν ήταν παιδί, σύμφωνα με δημοσίευμα. Υποτίθεται ότι προσπαθούσε να αντιμετωπίσει την κατάσταση με χρήση ναρκωτικών, συμπεριλαμβανομένων μεθαμφεταμίνης και τσιγάρων με σπρέι εντομοκτόνου.

Η εκτέλεση του Bryant

Ο Bryant θα πυροβοληθεί από τρεις εθελοντές, σε απόσταση 15 ποδιών. Αναμένεται νομική διαμάχη μετά την εκτέλεση, καθώς οι δικηγόροι του πιο πρόσφατου άνδρα που πέθανε από εκτελεστική ομάδα ισχυρίστηκαν ότι οι εκτελεστές δεν σημάδευαν την καρδιά του, προκαλώντας παρατεταμένο πόνο. Οι υπεύθυνοι φυλακής δήλωσαν ότι οι εκτελεστές πρέπει απλώς να σημαδέψουν την καρδιά και δεν χρειάζεται να την καταστρέψουν.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ