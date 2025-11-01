Σάρωσε το «Σόι Σου» στην επιστροφή του: Αδιανόητα τα ποσοστά τηλεθέασης που έκανε

Τα νούμερα τηλεθέασης να δικαιώνουν τον σταθμό για την κίνησή του.

Με ιδιαίτερη θέρμη υποδέχθηκε το τηλεοπτικό κοινό την επιστροφή της σειράς «Το Σόι Σου» το βράδυ της Παρασκευής (31/10). Η δημοφιλής οικογενειακή κωμωδία επέστρεψε με νέα επεισόδια στη συχνότητα του Alpha, έπειτα από 6 χρόνια και επανειλημμένες συζητήσεις, με τα νούμερα τηλεθέασης να δικαιώνουν τον σταθμό για την κίνησή του.

Διαβάστε τη συνέχεια στο reader.gr