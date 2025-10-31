Εργάτης στη Ρωσία έλαβε κατά λάθος μισθούς 34 υπαλλήλων και αρνιόταν να τους επιστρέψει

Εργάτης στη Ρωσία έγινε πλουσιότερος κατά 87.000 δολάρια λόγω τεχνικού λάθους της εταιρείας του και αρνήθηκε να επιστρέψει τα χρήματα πίσω.

Ο Βλαντιμίρ Ριτσαγκόφ είναι εργάτης σε εργοστάσιο στην πόλη Χάντι-Μανσίισκ της Ρωσίας και δεν πίστευε στα μάτια του όταν είδε την ειδοποίηση της τράπεζάς του. Εκτός από τα 46.954 ρούβλια (581 δολάρια) που περίμενε ως επίδομα αδείας, εισέπραξε κι ένα «μπόνους» 7.112.254 ρουβλιών (87.000 δολάρια).

Επειδή κυκλοφορούσαν φήμες για ένα γενναιόδωρο «13ο μισθό» μετά από μια επιτυχημένη χρονιά, ο Ριτσαγκόφ αρχικά πίστεψε ότι ήταν απλώς ένα μεγάλο εταιρικό πριμ. Όμως, λίγες ώρες αργότερα άρχισαν να καταφθάνουν τηλεφωνήματα από το λογιστήριο, που εξηγούσαν πως τα χρήματα είχαν κατατεθεί κατά λάθος λόγω προγράμματος με σφάλμα και έπρεπε να επιστραφούν άμεσα.

Η νέα ζωή του εργάτη: Τι έκανε τα χρήματα που... κέρδισε

Ο εργάτης, όμως, δεν βιάστηκε να τα επιστρέψει. Όπως εξομολογήθηκε στο Channel 5: «Διάβασα στο ίντερνετ ότι αν είναι τεχνικό λάθος, δεν υποχρεούμαι να τα επιστρέψω. Αν ήταν λογιστικό λάθος, τότε ναι. Όταν έμαθα ότι ήταν τεχνικό, αποφάσισα ότι έχω το δικαίωμα να τα κρατήσω».

Σύμφωνα με τα έγγραφα του δικαστηρίου, τα 7 εκατομμύρια ρούβλια προορίζονταν για τους μισθούς 34 υπαλλήλων άλλου παραρτήματος, όμως το σύστημα τα έστειλε κατά λάθος σε εκείνον. Ο Ριτσαγκόφ αντέτεινε πως η μεταφορά γινόταν «στο όνομα της εταιρείας» και αναφερόταν ως «μισθός» στην εντολή πληρωμής — άρα νόμιμα του ανήκε.

Καθώς η εταιρεία τον πίεζε να επιστρέψει τα χρήματα, ο εργάτης αποφάσισε να τα χρησιμοποιήσει αγοράζοντας αυτοκίνητο και μετακομίζοντας σε άλλη πόλη με την οικογένειά του. Όμως, λίγο μετά, η εταιρεία κατέθεσε αγωγή εναντίον του και οι τραπεζικοί του λογαριασμοί πάγωσαν. «Με κατηγόρησαν για απάτη και συνέργεια με λογιστή, αλλά δεν υπήρχαν αποδείξεις», ανέφερε.

Το δικαστήριο πρωτοδίκως και σε έφεση δικαίωσε την εταιρεία, κρίνοντας ότι τα 7 εκατομμύρια δεν αποτελούσαν μισθό και επομένως έπρεπε να επιστραφούν. Ο εργάτης έκανε αναίρεση, αλλά η απόφαση επικυρώθηκε.

Η υπόθεση έφτασε μέχρι και στο Ανώτατο Δικαστήριο

Η διαμάχη, όμως, δεν τελείωσε. Ο Ριτσαγκόφ έχει προσφύγει στο Ανώτατο Δικαστήριο της Ρωσίας, επιμένοντας ότι τα χρήματα του ανήκουν: «Πίστεψα ότι ήταν ο 13ος μισθός, αφού όλοι το συζητούσαν στο εργοστάσιο», δήλωσε.

Ο προσωρινός διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Ρομάν Τουδάτσκοφ, ήταν λακωνικός: «Δεν υπήρχε κανένας 13ος μισθός. Πρόκειται για λανθασμένη μεταφορά. Θα κινηθούμε νομικά μέχρι το τέλος».

