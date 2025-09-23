iOS 26: Πώς να απενεργοποιήσετε τις πιο ενοχλητικές λειτουργίες και να προσαρμόσετε το iPhone σας

Μάθετε πώς να απενεργοποιήσετε χαρακτηριστικά του iOS 26 που δεν σας αρέσουν, όπως το Υγρό Γυαλί, τα φόντα συνομιλίας και τη χωρική επίδραση, και να προσαρμόσετε εύκολα το iPhone σας.

Η Apple κυκλοφόρησε το iOS 26 στις 15 Σεπτεμβρίου, αλλά πολλοί χρήστες δεν είναι ικανοποιημένοι με την αναβάθμιση. Σύμφωνα με το Phone Arena, οι αναζητήσεις για «πώς να υποβαθμίσετε το iOS 26 σε 18» αυξήθηκαν κατά 335%. Παρόλο που η υποβάθμιση σε iOS 18 δεν είναι εφικτή, μπορείτε να προσαρμόσετε ή να απενεργοποιήσετε αρκετά νέα χαρακτηριστικά του iOS 26.

Υγρό Γυαλί: Τι είναι και πώς να μειώσετε τη διαφάνεια

Το Υγρό Γυαλί είναι ένα νέο εφέ που αντανακλά και διαθλά το περιβάλλον, βοηθώντας την εστίαση του περιεχομένου. Αν σας ενοχλεί η εμφάνιση:

Βήματα για μείωση διαφάνειας:

Ρυθμίσεις > Προσβασιμότητα > Εμφάνιση και Κείμενο Ενεργοποιήστε Μείωση Διαφάνειας

Αν και δεν μπορείτε να απενεργοποιήσετε πλήρως το Υγρό Γυαλί, η μείωση της διαφάνειας κάνει το iPhone πιο φιλικό στο μάτι.

Διαλογή κλήσεων: Πώς να την απενεργοποιήσετε

Το iOS 26 προσθέτει λειτουργία διαλογής κλήσεων, που ζητά από έναν άγνωστο καλούντα περισσότερες πληροφορίες πριν χτυπήσει η συσκευή σας. Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία:

Βήματα:

Ρυθμίσεις > Εφαρμογές > Τηλέφωνο Επιλέξτε «Ελέγξτε άγνωστους καλούντες» Ορίστε σε «Ποτέ»

Αυτό θα εξασφαλίσει ότι οι κλήσεις από άγνωστους αριθμούς θα φτάνουν κανονικά.

Φόντα συνομιλίας iMessage

Το iOS 26 επιτρέπει την αλλαγή των φόντων συνομιλιών στο iMessage. Αν θέλετε να διατηρήσετε το αρχικό λευκό φόντο:

Βήματα: Ρυθμίσεις > Φόντα συνομιλίας > Απενεργοποίηση λειτουργίας

Αυτό σας βοηθά να αποφύγετε αλλαγές φόντου που επηρεάζουν όλους τους συμμετέχοντες στη συνομιλία.

Χωρική επίδραση: Απενεργοποίηση 3D εφέ

Η χωρική επίδραση προσθέτει 3D εφέ σε φωτογραφίες και ταπετσαρίες. Αν προτιμάτε πιο απλές εικόνες:

Βήματα:

Πατήστε την οθόνη κλειδώματος Επιλέξτε Προσαρμογή Πατήστε το εικονίδιο εξαγώνου για απενεργοποίηση

Αυτό απενεργοποιεί τα 3D εφέ χωρίς να επηρεάζει άλλες λειτουργίες του iPhone.

Με το iOS 26, μπορείτε να προσαρμόσετε πλήρως το iPhone σας απενεργοποιώντας τα πιο ενοχλητικά χαρακτηριστικά, όπως Υγρό Γυαλί, φόντα iMessage και χωρική επίδραση. Ακολουθώντας τα παραπάνω βήματα, το iPhone σας παραμένει λειτουργικό και πιο φιλικό στη χρήση.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ