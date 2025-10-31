Η αηδιαστική συνήθεια της ράπερ Cardi B στο ντους που σοκάρει τους θαυμαστές της - και όχι μόνο

Η Cardi B αποκάλυψε μια απίστευτη -και αρκετά αηδιαστική- συνήθειά της στο ντους, αφήνοντας τους θαυμαστές της άφωνους. Τι είπε στο live και γιατί προκάλεσε αντιδράσεις.

Η Cardi B κατάφερε για ακόμη μία φορά να γίνει θέμα συζήτησης στα social media, όχι για τη μουσική της, αλλά για μια... απρόσμενη εξομολόγηση.

Η 33χρονη ράπερ μίλησε ζωντανά στο Instagram και αποκάλυψε λεπτομέρειες για την προσωπική της ρουτίνα περιποίησης - ή μάλλον, για την απουσία της περιποίηση. Με τον γνωστό της αυθορμητισμό, παραδέχτηκε ότι έχει να λούσει τα μαλλιά της εδώ και «τουλάχιστον δύο μήνες», αφήνοντας τους θαυμαστές της αποσβολωμένους.

«Δεν έχω λούσει τα μαλλιά μου εδώ και δύο μήνες… Ίσως και τρεις», είπε γελώντας, προσθέτοντας με δόση χιούμορ πως «πιθανότατα υπάρχουν αυγά κατσαρίδας και κουνουπιών εκεί μέσα».

Η ατάκα αυτή προκάλεσε χαμό στο διαδίκτυο. Πολλοί χρήστες έσπευσαν να εκφράσουν την αηδία τους, με σχόλια του τύπου «θα κάνω εμετό» και «φαντάζεσαι τη μυρωδιά;». Άλλοι, ωστόσο, θεώρησαν ότι πρόκειται απλώς για υπερβολή και χιουμοριστική διάθεση από την Cardi, που συχνά αυτοσαρκάζεται.

Η τραγουδίστρια του Bodak Yellow, γνωστή για την αγάπη της στις περούκες και τα εντυπωσιακά look, εξήγησε ότι επειδή φοράει συχνά ψεύτικα μαλλιά, παραμελεί τα φυσικά της. Κάτι που, όπως επισημαίνουν οι ειδικοί, μπορεί να αποδειχθεί επικίνδυνο.

Σύμφωνα με τον ιστότοπο Black Skin Directory, η παρατεταμένη χρήση περούκας χωρίς σωστή φροντίδα των φυσικών μαλλιών μπορεί να οδηγήσει σε τριχόπτωση και μολύνσεις του τριχωτού της κεφαλής. Η συμβουλή των ειδικών είναι ξεκάθαρη: καθαρισμός και ενυδάτωση μία φορά την εβδομάδα, ακόμα κι αν τα μαλλιά παραμένουν κάτω από την περούκα.

Η celebrity hairstylist Subrina Kidd επιβεβαιώνει ότι το «φορώ περούκα, άρα δεν χρειάζεται να λούζομαι» είναι μια παρεξήγηση που μπορεί να γίνει επικίνδυνη: «Οι άνθρωποι πιστεύουν ότι οι περούκες σημαίνουν λιγότερη φροντίδα, όμως στην πραγματικότητα χρειάζονται ακόμη περισσότερη προσοχή και ενυδάτωση», εξηγεί.

Πάντως, η Cardi B δεν είναι η μόνη που παραδέχεται ότι δεν έχει καλή σχέση με το ντους και ειδικότερο με το λούσιμο. Ο παρουσιαστής, James Corden, είχε δηλώσει κάποτε ότι λούζει τα μαλλιά του «κάθε δύο μήνες», ενώ κάνει γρήγορα ντους για λόγους «οικονομίας χρόνου».

Όπως και να ’χει, το σίγουρο είναι πως η Cardi ξέρει πώς να προκαλεί το κοινό αίσθημα - ακόμα και όταν μιλάει απλά για σαμπουάν.

