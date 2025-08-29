Αστυνομικοί στις ΗΠΑ έχασαν την δουλειά τους επειδή βασάνισαν και σκότωσαν λαγουδάκι: Το βίντεο που τους «έκαψε»

Αποτροπιασμό προκαλεί το βίντεο από το Νέο Μεξικό με τέσσερις αστυνομικούς να βασανίζουν μέχρι θανάτου έναν λαγό μωρό (ΣΚΛΗΡΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ).

Σοκ, οργή και αποτροπιασμό έχει προκαλέσει ένα βίντεο από τις ΗΠΑ που κάνει τον γύρο του διαδικτύου, με τέσσερις αστυνομικούς να βασανίζουν και τελικά να θανατώνουν ένα λαγουδάκι που εντόπισαν κατά την διάρκεια μιας νυχτερινής τους βάρδιας.

Το περιστατικό αυτό που έλαβε χώρα στο Νέο Μεξικό το 2024 επανήλθε στην επικαιρότητα, όταν και κυκλοφόρησε το βίντεο, ενώ και οι τέσσερις αστυνομικοί απομακρύνθηκαν από το σώμα με συνοπτικές διαδικασίες.

Η αποτρόπαια πράξη των αστυνομικών

Το 2024 σε μια νυχτερινή βάρδια, τέσσερις αστυνομικοί συμπεριλαμβανομένου τους επικεφαλής τους, Αλεχάντρο Γκόμεζ, εντόπισαν ένα μωρό λαγό. Στο βίντεο, ένας αστυνομικός κρατάει το λαγουδάκι ενώ ένας άλλος το βιντεοσκοπεί, την ώρα που οι υπόλοιποι δείχνουν να το απολαμβάνουν ξεσπώντας σε γέλια.

Ο αστυνομικός που βιντεοσκοπούσε το ζωάκι το παίρνει στα χέρια του και δείχνει να προσπαθεί να το ξαναβάλει στο έδαφος. Τότε ο Γκόμεζ του λέει να του το δώσει. Ο συνάδελφός του τον ρωτάει επανειλημμένα αν σκοπεύει να το βλάψει και εκείνος του λέει ότι δεν έχει τέτοιο σκοπό.

«Δεν θα το πετάξω», λέει ο Γκόμεζ, αλλά δεν φαίνεται να είναι πειστικός. Ο συνάδελφός του δεν το αφήνει από τα χέρια του και ο Γκόμεζ βγάζει το τέιζερ και τον απειλεί γελώντας. Πριν του το δώσει ο αστυνομικός του λέει: «Μην του κάνεις κακό».

Τότε ο Γκόμεζ το παίρνει στα χέρια του και λίγο αργότερα, γυρίζει προς την κάμερα, γελάει και το πετάει με δύναμη πάνω στο περιπολικό.

Το βίντεο «έκαψε» τον Γκόμεζ και τους υπόλοιπους

Όταν το βίντεο ήρθε στην επικαιρότητα, ο Γκόμεζ τέθηκε σε διαθεσιμότητα και κατηγορήθηκε για απόπειρα επίθεσης σε αστυνομικό και σκληρή συμπεριφορά σε ζώο. Οι υπόλοιποι τρεις αστυνομικοί αρχικά δεν τέθηκαν σε διαθεσιμότητα. Ωστόσο, μετά από έρευνα ενός έτους, απολύθηκαν όλοι από το σώμα.

Ο σερίφης της κομητείας Γκραντ δεν επιβεβαίωσε εάν η απόλυση των ανδρών σχετίζεται με το βίντεο με που κυκλοφορεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και αρνήθηκε να σχολιάσει περαιτέρω το περιστατικό.

Στην ένορκη κατάθεση, αναφερόταν ότι οι αστυνομικοί πλησίασαν το λαγουδάκι για να το βγάλουν από τον δρόμο και όταν αυτό δεν κατάφερε να κινηθεί μόνο του, ο ένας το σήκωσε για να το μετακινήσει ο ίδιος. Τότε ήταν που ο αστυνομικός έβγαλε το κινητό του τηλέφωνο για να καταγράψει.

Η ένορκη κατάθεση αναφέρει ότι ο Γκόμεζ «πέταξε το ζώο με τόση δύναμη που το τραυμάτισε θανάσιμα», γεγονός που οδήγησε έναν άλλο αστυνομικό να το πυροβολήσει το ώστε «να μην υποφέρει».

