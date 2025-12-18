«Κοκκίνησε» η κόρη της Πάολα: Η στιγμή που ο Λαζόπουλος την... ξετρυπώνει από το κοινό του Αλ Τσαντίρι (vid)

Μια σπάνια και διακριτική εμφάνιση της Παολίνας Ζογλοπίτη στο «Αλ Τσαντίρι Νιουζ» χάρισε αυθόρμητα χαμόγελα και μια ατάκα που δεν πέρασε απαρατήρητη.

Το τελευταίο «Αλ Τσαντίρι Νιουζ» για το 2025, το βράδυ της Τετάρτης 17 Δεκεμβρίου, έκρυβε μια μικρή αλλά ξεχωριστή τηλεοπτική στιγμή. Ο Λάκης Λαζόπουλος αποχαιρέτησε τους τηλεθεατές ενόψει Χριστουγέννων με μια εκπομπή γεμάτη χιούμορ, αιχμές και αυτοσχεδιασμό, όμως για λίγα δευτερόλεπτα το επίκεντρο μετατοπίστηκε στο κοινό.

Ανάμεσα στους παρευρισκόμενους στο στούντιο βρισκόταν και η Παολίνα Ζογλοπίτη, κόρη της Πάολα, η οποία επέλεξε να παρακολουθήσει την εκπομπή διακριτικά, χωρίς διάθεση προβολής. Καθισμένη ανάμεσα στους υπόλοιπους θεατές, με χαμηλό προφίλ, θα μπορούσε εύκολα να περάσει απαρατήρητη.

Η ατάκα που διέκοψε τη ροή της εκπομπής

Το παρατηρητικό βλέμμα του Λάκη Λαζόπουλου, ωστόσο, δεν την άφησε να μείνει στο παρασκήνιο. Ο παρουσιαστής διέκοψε για λίγο τη ροή της εκπομπής και, απευθυνόμενος στην Παολίνα με το γνωστό του χιούμορ, της είπε: «Μοιάζεις πάρα πολύ με τη μαμά σου». Η ατάκα προκάλεσε άμεσα χαμόγελα στο στούντιο και ένα κύμα χειροκροτημάτων από το κοινό.

Η αντίδραση της Παολίνας ήταν αυθόρμητη και ανθρώπινη. Με ένα διακριτικό χαμόγελο και εμφανή αμηχανία, προσπάθησε να διαχειριστεί τη στιγμή χωρίς υπερβολές. Όταν ο Λάκης Λαζόπουλος ανέφερε και το όνομά της, εκείνη προσπάθησε παιχνιδιάρικα να κρυφτεί κάτω από την κουκούλα της, κερδίζοντας ακόμα περισσότερα γέλια.

Δείτε το σχετικό στιγμιότυπο:

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ