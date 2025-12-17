Ο Αλαφούζος έστειλε επιστολή-κόλαφο για το «κόψιμο» της χρηματοδότησης του ντοκιμαντέρ για τη «17Ν»

Ο Γιάννης Αλαφούζος έστειλε επιστολή στον διευθύνοντα σύμβουλο του ΕΚΚΟΜΕΔ για την απόφαση να ανακαλέσει τη μερική χρηματοδότηση του ντοκιμαντέρ για τη «17Ν».

Ο Γιάννης Αλαφούζος και ο ΣΚΑΪ με επιστολή εξέφρασαν έντονη δυσαρέσκειά και την έκπληξή για την απόφαση του ΕΚΚΟΜΕΔ (Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου, Οπτικοακουστικών Μέσων και Δημιουργίας) να ανακαλέσει τη μερική χρηματοδότηση του ντοκιμαντέρ που επιμελείται ο Αλέξης Παπαχελάς με τίτλο «17 ΝΟΕΜΒΡΗ, ΑΝΟΔΟΣ ΚΑΙ ΠΤΩΣΗ».

Ο ΣΚΑΪ και ο Γιάννης Αλαφούζος με επιστολή του προς τον διευθύνοντα σύμβουλο του ΕΚΚΟΜΕΔ καταγγέλλουν «απόπειρα προληπτικής λογοκρισίας», σε ένα ντοκιμαντέρ δημοσιογραφικής και ιστορικής καταγραφής.

Η επιστολή αναφέρει: «Αγαπητέ κύριε Χριστόπουλε, Με μεγάλη έκπληξη, -καθώς δεν υπήρξε καμία προγενέστερη ενημέρωση- η Διοίκηση του ΣΚΑΙ πληροφορήθηκε χθες (15/12/25) την αιφνίδια απόφασή σας να ανακαλέσετε την πρόσφατη απόφασή σας (8/12/25) για την υπαγωγή στην μερική χρηματοδότηση του ΕΚΟΜΜΕΔ του ντοκιμαντέρ που ετοιμάζει ο Αλέξης Παπαχελάς με τίτλο «17 ΝΟΕΜΒΡΗ, ΑΝΟΔΟΣ ΚΑΙ ΠΤΩΣΗ» λόγω της συνέντευξης που έχει παραχωρήσει στο πλαίσιο του ντοκιμαντέρ ο καταδικασμένος δολοφόνος της τρομοκρατικής οργάνωσης Δημήτρης Κουφοντίνας», αναφέρει αρχικά στην επιστολή του ο Γιάννης Αλαφούζος.

Και συνεχίζει: «Η έκπληξη δεν οφείλεται μόνο στο γεγονός ότι ήδη από τις 2 Ιουνίου -μέσω του σχετικού αιτήματος του ΣΚΑΙ στον ΕΚΚΟΜΕΔ- υπήρχε πλήρης και αναλυτική ενημέρωσή σας για το γεγονός ότι ανάμεσα στα δεκάδες ντοκουμέντα και συνεντεύξεις που θα αναδειχθούν μέσα από τα έξι επεισόδια υπάρχει και μια συνέντευξη του δολοφόνου. Η έκπληξη γίνεται ακόμη μεγαλύτερη λόγω του γεγονότος ότι για πρώτη φορά το ΕΚΚΟΜΕΔ αποφασίζει να παρέμβει με εντελώς αυθαίρετο τρόπο στο περιεχόμενο μιας δημοσιογραφικής και ιστορικής καταγραφής επιχειρώντας κατ ουσίαν να επιβάλει προληπτική λογοκρισία».

«Η απόφασή σας αυτή εκτός από προσβλητική έναντι του ΣΚΑΙ που είναι το μόνο ιδιωτικό κανάλι το οποίο διαχρονικά επενδύει στην παραγωγή υψηλής ποιότητας ντοκιμαντέρ για την διατήρησή της συλλογικής ιστορικής μνήμης, είναι βαθιά προσβλητική και για τον Αλέξη Παπαχελά. Oχι μόνο γιατί τα ντοκιμαντέρ του προσεγγίζουν πάντα με αντικειμενικό τρόπο την ιστορική αλήθεια, αλλά και διότι ήταν ο πρώτος δημοσιογράφος που αφιέρωσε μια εκπομπή στους συγγενείς των θυμάτων της τρομοκρατίας, συμβάλλοντας ήδη από τότε με καθοριστικό τρόπο στην αποδόμηση των τάχα ιδεολογικών επιχειρημάτων των εκτελεστών. Τον σκοπό αυτό άλλωστε είναι προφανές ότι εξυπηρετεί και το νέο ντοκιμαντέρ, το οποίο, όπως αυτονοήτως συμβαίνει και στην διεθνή πρακτική, καταγράφει τις μαρτυρίες όλων ανεξαιρέτως των πρωταγωνιστών. Από αυτήν του τότε υπουργού Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη και όλων των βασικών συντελεστών της εξάρθρωσης της τρομοκρατικής οργάνωσης, μέχρι αυτήν του καταδικασμένου δολοφόνου Δημ. Κουφοντίνα», αναφέρεται στην επιστολή.

«Με αυτά τα δεδομένα, σάς ενημερώνουμε ότι ο ΣΚΑΙ δεν επιθυμεί να έχει οποιαδήποτε σχέση με το ΕΚΚΟΜΕΔ και αποσύρει από τα αιτήματα υπαγωγής και το δεύτερο ντοκιμαντέρ που ετοιμάζει αυτήν την τηλεοπτική σαιζόν με τίτλο «Τελευταία Μπλόφα», βασισμένο στο εξαιρετικό βιβλίο της Ελένης Βαρβιτσιώτη και της Βικτώριας Δενδρινού για τα γεγονότα που προηγήθηκαν του δημοψηφίσματος του 2015», τονίζεται και ολοκληρώνει: «Η προσβλητική απόφασή σας που επιβεβαιώνει ότι είστε έρμαια πάσης φύσεως έξωθεν πιέσεων, αντιβαίνει κάθε έννοια δεοντολογίας και ο ΣΚΑΙ δεν προτίθεται να νομιμοποιήσει μεθοδεύσεις που θυμίζουν άλλες, αλήστου μνήμης, περιόδους της ιστορίας μας.

Γιάννης Αλαφούζος».

