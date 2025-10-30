Η «Χαμένη Χρονική Περίοδος»: Η θεωρία που υποστηρίζει ότι 300 χρόνια ιστορίας... δεν υπήρξαν ποτέ (vid)

Αμφιλεγόμενη θεωρία συνωμοσίας υποστηρίζει ότι περίπου 300 χρόνια ανθρώπινης ιστορίας είναι επινόηση, και ότι δεν ζούμε στο 2025, αλλά στον 18ο αιώνα.

Αν θεωρούμε δεδομένο ότι βρισκόμαστε στο έτος 2025, η θεωρία του Γερμανού ιστορικού Heribert Illig προτείνει κάτι εξωφρενικό, ότι οι αιώνες μεταξύ 614 και 911 μ.Χ. δεν υπήρξαν ποτέ. Σύμφωνα με τον ίδιο, σχεδόν 300 χρόνια ιστορίας «κατασκευάστηκαν» τεχνητά για να προσεγγιστεί το έτος 1000 μ.Χ.

Η θεωρία αυτή έγινε γνωστή το 1991 ως «Phantom Time Hypothesis» και στηρίζεται στην ιδέα πως τρεις ηγετικές μορφές, ο Όθων Γ', ο Πάπας Συλβέστρος Β' και πιθανώς ο Βυζαντινός αυτοκράτορας Κωνσταντίνος Ζ', «έκλεψαν» τρεις αιώνες ανθρώπινης ιστορίας.

Το χρονικό «άλμα» των 300 ετών: Τι υποστηρίζει ο Γερμανός ιστορικός

Σύμφωνα με την υπόθεση, οι παραπάνω ηγέτες προώθησαν το ημερολόγιο κατά 297 χρόνια, ώστε να τοποθετήσουν τη βασιλεία τους πιο κοντά στο «ιερό» έτος 1000 μ.Χ., που θεωρούταν σημαντικό για τον Χριστιανισμό ως χιλιετία από τη γέννηση του Ιησού.

Αν η θεωρία αυτή ήταν αληθινή, τότε γεγονότα όπως οι επιδρομές των Βίκινγκς, ο Καρλομάγνος και η ίδρυση της Αγίας Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας δεν θα είχαν υπάρξει ποτέ, απλώς θα αποτελούσαν ιστορικές επινοήσεις.

Η περίοδος μεταξύ 7ου και 10ου αιώνα είναι γνωστή ως «Σκοτεινοί Αιώνες» της Ευρώπης, εξαιτίας της έλλειψης ιστορικών πηγών μετά την πτώση της Δυτικής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Αυτό το ιστορικό «κενό» είναι και το σημείο που εκμεταλλεύεται η θεωρία του Illig για να υποστηρίξει ότι οι χρονολογίες αυτών των αιώνων «εφευρέθηκαν» εκ των υστέρων.

Ωστόσο, πολλές ανεξάρτητες καταγραφές από άλλους πολιτισμούς, όπως η Κίνα, το Ισλάμ και η Βυζαντινή Αυτοκρατορία, αντικρούουν αυτή την υπόθεση, καθώς παρέχουν συνεχή ιστορική αλληλουχία.

Οι αδυναμίες της θεωρίας του Heribert Illig

Οι περισσότεροι ιστορικοί απορρίπτουν τη θεωρία ως παράλογη και ανεφάρμοστη, επισημαίνοντας πλήθος λαθών. Αρχικά, ο Κωνσταντίνος Ζ' πέθανε το 959 μ.Χ., πολύ αργότερα από το συγκεκριμένο, κενό διάστημα.

Ο Πάπας Συλβέστρος Β' ήταν παιδί τότε και έγινε Πάπας τέσσερις δεκαετίες αργότερα, ενώ ο Όθων Γ' γεννήθηκε το 980 μ.Χ., επομένως δεν θα μπορούσε να «συνωμοτήσει» για να αλλάξει τα γεγονότα του 7ου αιώνα.

Επιπλέον, αν είχαν αφαιρεθεί τρεις αιώνες από το ημερολόγιο, οι παρατηρήσεις αστρονομικών φαινομένων (όπως εκλείψεις και κινήσεις πλανητών) δεν θα ταίριαζαν με τα σημερινά δεδομένα, κάτι που προφανώς και δεν συμβαίνει.

