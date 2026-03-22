Η σουρεάλ ιστορία του αστυνομικού που έβγαλε το πηλήκιο και φόρεσε καλυμμαύχι

«Θαύμα, θαύμα» φώναζε το πλήθος ενώ τον είχε σηκώσει ψηλά.

Τo 1997 ήταν μια χρονιά που μας χάρισε έντονες συγκινήσεις. Είδαμε μοχθηρούς σίριαλ κίλερ να μπαίνουν στην φυλακή και να δίνουν τέλος στη ζωή τους (Αντώνης Δαγκλής), είδαμε την τραγωδία του ναυαγίου του «Δύστος», ένα τέλος εποχής στη Νέα Δημοκρατία με την εκλογή του Κώστα Καραμανλή στην ηγεσία του κόμματος, πανηγυρίσαμε για την ανάληψη της Ολυμπιάδας του 2004 με τα χέρια σφιγμένα, ανυποψίαστοι για όσα θα έρχονταν από το σβήσιμο της Ολυμπιακής Φλόγας κι έπειτα.

Η ποπ κουλτούρα κι αν είχε συγκινήσεις, με τους U2 να φέρνουν τη stadium rock περιοδεία τους στη Θεσσαλονίκη. Αλλά τα ποπ νέα είναι μια άλλη, πολύχρωμη συζήτηση. Α, επίσης κατεδαφίστηκε και ένα περίπτερο, λόγω των έργων του Μετρό στο κέντρο της Αθήνας. Ψιλοπράγματα (#όχι).

