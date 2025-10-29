Τραγωδία στη Φθιώτιδα: Πήγε να βοηθήσει τον πατέρα του και τον σκότωσε άθελά του με το αγροτικό
Τραγικό περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης 29 Οκτωβρίου στη Γλύφα, όταν ένας 91χρονος άνδρας έχασε τη ζωή του ενώ προσπαθούσε να επισκεφθεί τον γιατρό, μπροστά στα μάτια του γιου του.
Σύμφωνα με το LamiaReport, ο ηλικιωμένος ένιωσε ξαφνική αδιαθεσία και ετοιμαζόταν μαζί με τον γιο του να μεταβούν στον γιατρό. Λίγα δευτερόλεπτα πριν επιβιβαστεί στο αγροτικό όχημα, κατέρρευσε στο έδαφος.
Το ξεχασμένο χειρόφρενο οδήγησε στην τραγωδία
Ο γιος του προσπάθησε να τον βοηθήσει, χωρίς να αντιληφθεί ότι το χειρόφρενο του οχήματος δεν είχε ασφαλίσει. Το αγροτικό κύλησε και τον παρέσυρε, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του 91χρονου.
Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, που μετέφερε τον άτυχο άνδρα στο Περιφερειακό Ιατρείο Ραχών, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.
Την υπόθεση διερευνά το Αστυνομικό Τμήμα Στυλίδας, το οποίο έχει παραγγείλει νεκροψία-νεκροτομή για τον ακριβή προσδιορισμό των αιτίων του θανάτου. Η τοπική κοινωνία της Γλύφας είναι συγκλονισμένη από την τραγωδία, που βύθισε στο πένθος μια οικογένεια μέσα σε λίγα λεπτά.
