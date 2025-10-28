Tυφώνας Melissa: Χτύπησε την Τζαμάικα με 300 χλμ/ώρα - Βροχή ενός χρόνου σε 4 ημέρες

Επτά μέχρι τώρα οι νεκροί από τον καταστροφικό τυφώνα Melissa.

O τυφώνας Melissa έφτασε στις ακτές της Τζαμάικα το μεσημέρι της Τρίτης (τοπική ώρα) κοντά στην περιοχή Νιου Χόουπ στη νοτιοδυτική χώρα, πλήττοντας το νησί της Καραϊβικής με ανέμους που φτάνουν ταχύτητες 300 χιλιομέτρων/ώρα, καθιστώντας τον την ισχυρότερη καταιγίδα που έχει καταγραφεί ποτέ στη χώρα.

Ο Melissa, ένας από τους ισχυρότερους ιστορικά κυκλώνες του Ατλαντικού, έφτασε στην Τζαμάικα ως μια καταστροφική καταιγίδα κατηγορίας 5, καθώς αναμένεται να πέσει βροχή ενός έτους μέσα σε τέσσερις μέρες.

