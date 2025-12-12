Γιατί η αμερικανική σοκολάτα έχει τόσο περίεργη γεύση στους Ευρωπαίους;

Γιατί η αμερικανική σοκολάτα χωρίζει τον κόσμο στα δύο;

Οι άνθρωποι αγαπούν τη σοκολάτα εδώ και χιλιετίες. Η καλλιέργεια του κακαόδεντρου ξεκίνησε πριν από περίπου 5.300 χρόνια στον άνω Αμαζόνιο, όμως η πρώτη πραγματική σοκολάτα σε πλάκα εμφανίστηκε μόλις το 1847.

Ήταν η βρετανική Fry & Sons που ανακάλυψε ότι η μίξη κακάο σε σκόνη, ζάχαρης και βουτύρου κακάο δημιουργεί μια εύπλαστη, μαζικά παραγόμενη πλάκα. Προηγούμενοι πολιτισμοί είχαν φτιάξει συμπαγείς πάστες, αλλά όχι κάτι που να θυμίζει σοκολάτα όπως τη γνωρίζουμε σήμερα.

Η ραγδαία εξέλιξη και η ποικιλία των γεύσεων της σοκολάτας

Το 1870, ο Ελβετός σοκολατοποιός Daniel Peter παρουσίασε τη σοκολάτα γάλακτος. Από τότε δημιουργήθηκαν η μαύρη, η λευκή, η ρουμπίνι, η ιριδίζουσα σοκολάτα και αναρίθμητες γεμίσεις. Ό,τι μπορείς να φανταστείς, πιθανότατα κάποιος το έχει βάλει στη σοκολάτα.

Όμως μια ποικιλία διχάζει όσο καμία άλλη: η αμερικανική.

Γιατί η αμερικανική σοκολάτα έχει τόσο διαφορετική γεύση;

Οι Αμερικανοί λατρεύουν κλασικά brands όπως Hershey's και Reese's, συχνά λόγω παιδικών αναμνήσεων. Αλλά η ίδια γεύση που για αυτούς είναι νοσταλγία, για πολλούς Ευρωπαίους είναι… δυσάρεστη. Ο υπαίτιος; Το βουτυρικό οξύ.

Στις αρχές του 20ού αιώνα, η Hershey's χρησιμοποίησε μια μέθοδο σταθεροποίησης του γάλακτος μέσω ελεγχόμενης λιπόλυσης. Η διαδικασία επέτρεψε την ασφαλή μεταφορά γάλακτος μεγάλων αποστάσεων, αλλά παρήγαγε ως παραπροϊόν βουτυρικό οξύ, τη χημική ένωση που ευθύνεται για τη μυρωδιά του βουτύρου, της παρμεζάνας και… του εμετού. Ασφαλές στην κατανάλωση, αλλά σίγουρα μια γεύση που εξοικειώνεσαι μόνο αν μεγαλώσεις με αυτήν.

Γευστικές διαφορές και κόντρες: Τι θεωρείται νόμιμα «σοκολάτα»;

Δεν ζουν όμως όλοι οι Ευρωπαίοι σε σοκολατένια αρμονία. Η βρετανική σοκολάτα, για παράδειγμα, χρησιμοποιεί περισσότερη ζάχαρη και μερικές φορές φυτικά έλαια αντί για βούτυρο κακάο, επιλογές που κάποιοι θεωρούν ότι αλλοιώνουν τον ορισμό της σοκολάτας.

Οι κανόνες ποικίλλουν ανά χώρα και βασίζονται κυρίως στα απαιτούμενα ποσοστά κακαομάζας.