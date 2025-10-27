Λατινοπούλου για το έπος του '40: «Το ΟΧΙ το είπε ο Μεταξάς και όχι ο ελληνικός λαός»

Η ανάρτηση της Αφροδίτης Λατινοπούλου για την 28η Οκτωβρίου.

H Αφροδίτη Λατινοπούλου «ξαναχτυπά» με ανάρτηση στα social media, αυτή τη φορά δίνοντας μαθήματα ιστορίας στους ακολούθους της για την 28η Οκτωβρίου, παραθέτοντας «τέσσερα πράγματα τα οποία δεν διδάχτηκαν στα ελληνικά σχολεία» σύμφωνα με την ίδια.

Η Λατινοπούλου «πλέκει το εγκώμιο» στον Ιωάννη Μεταξά επιβραβεύοντας τον για τις πολιτικές του ικανότητες αλλά και την αριστεία του στην τέχνη και υπογραμμίζει ότι το «ΟΧΙ» δεν το είπε ο ελληνικός λαός αλλά ο πρωθυπουργός Ιωάννης Μεταξάς».

