Υπόθεση Gmail: Πώς θα μάθετε εάν έχει παραβιαστεί ο λογαριασμός σας

Έχει παραβιαστεί ο λογαριασμός σας Gmail; Δείτε πώς να ελέγξετε αν τα στοιχεία σας έχουν διαρρεύσει, ποια σημάδια να προσέχετε και πώς να προστατεύσετε τον λογαριασμό σας με απλά βήματα ασφαλείας.

Μία από τις μεγαλύτερες διαρροές δεδομένων των τελευταίων ετών έρχεται να ταράξει ξανά το διαδίκτυο, αυτή τη φορά «χτυπώντας» χρήστες του Gmail. Περισσότεροι από 183 εκατομμύρια λογαριασμοί και κωδικοί πρόσβασης φαίνεται να εκτέθηκαν, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιοποίησε ο ειδικός κυβερνοασφάλειας Τρόι Χαντ, δημιουργός της γνωστής πλατφόρμας Have I Been Pwned (HIBP).

Η υπόθεση ήρθε στο φως τον Απρίλιο του 2025, με τους ειδικούς να κάνουν λόγο για μια διαρροή «χωρίς προηγούμενο», καθώς τα δεδομένα που εντοπίστηκαν αφορούν πολλαπλές υπηρεσίες email, μεταξύ των οποίων και λογαριασμούς Gmail.

Τι ακριβώς συνέβη

Σύμφωνα με την ανάλυση του Χαντ, η τεράστια βάση δεδομένων περιείχε τρεις βασικούς τύπους πληροφοριών:

διευθύνσεις ιστοσελίδων,

ηλεκτρονικές διευθύνσεις,

και κωδικούς πρόσβασης.

Όπως εξηγεί ο ίδιος, πρόκειται για συλλογή στοιχείων από διαφορετικές πηγές διαρροών, που με την πάροδο του χρόνου «ενώθηκαν» σε ένα ενιαίο αρχείο, δημιουργώντας μια τεράστια λίστα ευάλωτων λογαριασμών.

«Όταν κάποιος συνδέεται στο Gmail, η διεύθυνση email και ο κωδικός καταγράφονται στο gmail.com, γεγονός που εξηγεί γιατί τόσα πολλά στοιχεία αφορούν χρήστες της Google», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Η αντίδραση της Google

Από την πλευρά της, η Google έσπευσε να καθησυχάσει τους χρήστες, διευκρινίζοντας πως δεν πρόκειται για εσωτερική παραβίαση των συστημάτων της, αλλά για μαζική κλοπή δεδομένων από τρίτους, που στοχεύουν σε πολλούς τύπους online υπηρεσιών.

Η εταιρεία υπογράμμισε ότι εφαρμόζει προηγμένα συστήματα ανίχνευσης ύποπτης δραστηριότητας, ενώ σε περιπτώσεις που διαπιστώνεται παραβίαση, ενεργοποιεί αυτοματοποιημένες διαδικασίες επαναφοράς κωδικών και ειδοποίησης των χρηστών.

Ωστόσο, η Google συστήνει σε όλους τους κατόχους λογαριασμών Gmail να λάβουν προληπτικά μέτρα, όπως:

ενεργοποίηση της επαλήθευσης δύο βημάτων (2FA),

χρήση κλειδιών πρόσβασης (passkeys) αντί των παραδοσιακών κωδικών,

και τακτικό έλεγχο της δραστηριότητας σύνδεσης από το μενού ασφαλείας του Gmail.

Πώς να ελέγξετε αν ο λογαριασμός σας έχει παραβιαστεί

Η πλατφόρμα Have I Been Pwned (https://haveibeenpwned.com) προσφέρει τη δυνατότητα σε κάθε χρήστη να ελέγξει εάν η ηλεκτρονική του διεύθυνση περιλαμβάνεται σε κάποια γνωστή διαρροή. Η διαδικασία είναι απλή:

Επισκέπτεστε την ιστοσελίδα.

Πληκτρολογείτε τη διεύθυνση του email σας.

Αν το σύστημα εντοπίσει τη διεύθυνσή σας σε βάση δεδομένων που έχει διαρρεύσει, θα εμφανιστεί σχετική ειδοποίηση.

Σε αυτή την περίπτωση, συνιστάται άμεση αλλαγή του κωδικού, κατά προτίμηση με έναν ισχυρό και μοναδικό συνδυασμό χαρακτήρων, καθώς και ενημέρωση των στοιχείων ανάκτησης του λογαριασμού σας.

Προσοχή στα σημάδια παραβίασης

Ακόμη κι αν δεν εντοπιστεί το email σας στη λίστα, είναι σημαντικό να παρακολουθείτε ορισμένες ενδείξεις που μπορεί να υποδηλώνουν παραβίαση:

Ανεξήγητες ειδοποιήσεις σύνδεσης.

Μηνύματα που στάλθηκαν χωρίς τη δική σας ενέργεια.

Αλλαγές στις ρυθμίσεις ασφαλείας ή στο προφίλ σας.

Η Google παρέχει ένα ειδικό Κέντρο Ασφαλείας (Security Checkup), μέσα από το οποίο μπορείτε να δείτε λεπτομερώς τη δραστηριότητα του λογαριασμού και να προσαρμόσετε τα μέτρα προστασίας σας.

Η νέα πραγματικότητα της ψηφιακής ασφάλειας

Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι οι μαζικές διαρροές δεδομένων αποτελούν πλέον μια μόνιμη απειλή και όχι ένα σπάνιο περιστατικό. Με δισεκατομμύρια λογαριασμούς να κυκλοφορούν online, η χρήση του ίδιου κωδικού σε πολλές υπηρεσίες αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα ρίσκα.

Η συμβουλή είναι σαφής: διαφορετικός, ισχυρός κωδικός για κάθε υπηρεσία και πάντα ενεργοποιημένη επαλήθευση δύο βημάτων.

Όπως σημειώνει ο Τρόι Χαντ, «οι χάκερ δεν χρειάζεται πια να σπάσουν τους κωδικούς· απλώς περιμένουν να τους βρουν στις λίστες διαρροών».

