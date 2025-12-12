Το αποκλειστικό game Saros του PS5 έρχεται στις 30 Απριλίου (vid)

Το Saros καταφθάνει στο PS5 το 2026

Η Housemarque, το στούντιο πίσω από το βραβευμένο Returnal, ανακοίνωσε νέα ημερομηνία κυκλοφορίας για το πολυαναμενόμενο αποκλειστικό game του PS5 Saros και συγκεκριμένα την 30η Απριλίου 2026. Η είδηση συνοδεύτηκε από εντυπωσιακό story trailer στα The Game Awards, που παρουσιάζει περισσότερα στοιχεία της αφήγησης και gameplay, εστιάζοντας στον Arjun Devraj, έναν ισχυρό Soltari Enforcer που ερμηνεύεται από τον ταλαντούχο Rahul Kohli γνωστό από Midnight Mass και The Fall of the House of Usher.

Το Saros διαδραματίζεται στον Carcosa, έναν εχθρικό εξωγήινο πλανήτη με περιοχές που αλλάζουν σε κάθε θάνατο, δημιουργώντας ποικιλία σε περιβάλλοντα και εχθρούς, μέσα σε μια ατμόσφαιρα από χαμένη αποικία υπό απειλητική έκλειψη.

Οι προπαραγγελίες άνοιξαν στο PlayStation Store, με την Digital Deluxe Edition να προσφέρει 48ωρη πρώιμη πρόσβαση και τρία ειδικά armor sets εμπνευσμένα από PlayStation τίτλους – Astra από Returnal, Onryo από Ghost of Yotei και Midgard εμπνευσμένο από Kratos του God of War – ενώ απλή προπαραγγελία «ξεκλειδώνει» το Hands of Shore Armour.