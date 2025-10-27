Παραιτήθηκε ο αντιπρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ Καϊμακάμης: Δεκτή η αίτησή του από τον Τσιάρα

Παραιτήθηκε και επίσημα ο αντιπρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ Ιωάννης Καϊμακάμης.

Παραιτήθηκε και επίσημα ο αντιπρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ Ιωάννης Καϊμακάμης, με το αίτημά του να γίνεται δεκτό από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κωνσταντίνο Τσιάρα.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, ο πρώην αντιπρόεδρος του οργανισμού είχε υποβάλει τη σχετική ειδοποίηση στις 16 Οκτωβρίου, ενώ έγινε αποδεκτή την επομένη από τον κύριο Τσιάρα.

Διαβάστε τη συνέχεια στο reader.gr