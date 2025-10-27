Έσκασε το νέο βίντεο κλιπ του ΛΕΞ με... guest star τσαμπουκαλεμένο Μπισμπίκη!

Μόλις κυκλοφόρησε και ήδη κάνει θόρυβο: ο ΛΕΞ τραγουδά τη «Σπασμένη Φλέβα», το soundtrack της νέας ταινίας του Οικονομίδη, σε ένα one-shot βίντεο που μυρίζει τσιμέντο, καπνό και αλήθεια.

Το περιμέναμε; Το περιμέναμε. Έσκασε; Έσκασε. Μας άρεσε; Ρώτα μας κι αν αναπνέουμε...

Δεν έχει περάσει μία ώρα από τη στιγμή που ανέβηκε στο YouTube το βίντεο κλιπ του τραγουδιού «Σπασμένη Φλέβα», στο οποίο σολάρει o ΛΕΞ και γράφτηκε για την ομώνυμη ταινία του Γιάννη Οικονομίδη, που κυκλοφορεί σε ακριβώς έναν μήνα από σήμερα (27 Νοεμβρίου) στους κινηματογράφους. Η μουσική είναι της μπάντας Kepler is Free, ενώ την παραγωγή ανέλαβε ο Nik Nugent.

Σε ένα μονοπλάνο σκηνοθετημένο από το Angel Saft, o δημοφιλής ράπερ -χωρίς τσαντάκι και καπέλο στα props αυτή τη φορά- περιφέρεται με το σύνηθες, νευρικό του περπάτημα σε μια καταχωνιασμένη αστική γωνιά, ενώ στο παρεάκι του βίντεο κλιπ προστίθεται -σε μορφή περαστικού- ο αγριεμένος Βασίλης Μπισμπίκης, ο οποίος, βέβαια, πρωταγωνιστεί στην ταινία του Οικονομίδη.

«Εκεί που το όνειρο πεθαίνει ζουν οι κυνηγημένοι

Πίσω τους λυτοί, δεμένοι, κλέφτες και εξαρτημένοι

Κάτω από τον νεροχύτη έχουν μια τσάντα κρυμμένη

Και στο μέτωπό τους πάντα μια φλέβα σπασμένη», είναι οι πρώτοι στίχοι που ακούμε, οι οποίοι βέβαια είχαν γίνει γνωστοί και από το trailer της ταινίας. Το τραγούδι είναι συνολικά 4 λεπτά, ενώ πριν λίγα 24ωρα είχε ανέβει στην πλατφόρμα του Spotify.

«Σπασμένη Φλέβα»: Η υπόθεση της νέας ταινίας του Γιάννη Οικονομίδη

Μετά την «Μπαλάντα της Τρύπιας Καρδιάς» που αγαπήθηκε από το ελληνικό κοινό εν μέσω πανδημίας, ο Γιάννης Οικονομίδης επιστρέφει με την 6η του ταινία «Σπασμένη Φλέβα».

Η νέα ταινία του σκηνοθέτη θα συναντήσει το κοινό στους κινηματογράφους στις 27 Νοεμβρίου.

Τους πρωταγωνιστικούς ρόλους της ταινίας ενσαρκώνουν οι Βασίλης Μπισμπίκης, Μαρία Κεχαγιόγλου, Μπέττυ Αρβανίτη, Στάθης Σταμουλακάτος, Σοφία Κουνιά, Γιάννης Νιάρρος, Γιάννης Αναστασάκης, Ιωάννα Κολλιοπούλου, Κλέλια Ρένεση, Αναστασία Χατζηαθανασίου, Δημήτρης Καπετανάκος και Μαρία Καλλιμάνη.

Το σενάριο είναι του Γιάννη Οικονομίδη και του Βαγγέλη Μουρίκη.

Σύνοψη

Ο Θωμάς Αλεξόπουλος, ένας μεσήλικας επιχειρηματίας, τα ‘χει κάνει όλα μαντάρα! Όταν η κόντρα του με τον τοκογλύφο της περιοχής πάρει απρόβλεπτες διαστάσεις, ο Αλεξόπουλος θα βγει στους δρόμους αναζητώντας απεγνωσμένα βοήθεια. Ο χρόνος που έχει στη διάθεσή του για να σώσει το πολύτιμο σπίτι του είναι λίγος και η πίεση της κατάστασης ασφυκτική. Τα πάντα εναντίον του, δύσκολοι καιροί… Λίγο πριν τον γκρεμό, ένα απλό σχέδιο της τελευταίας στιγμής φαίνεται να είναι η μοναδική σωτήρια λύση στο φλέγον πρόβλημα του επιχειρηματία.

Η «Σπασμένη Φλέβα» είναι ένα σύγχρονο καθαρόαιμο αστικό δράμα, με τραγικούς ήρωες και μοιραίους χαρακτήρες, σε έναν κόσμο γκρίζο και ναρκοθετημένο.

Credits

Σκηνοθεσία: Γιάννης Οικονομίδης

Σενάριο: Γιάννης Οικονομίδης – Βαγγέλης Μουρίκης

Πρωταγωνιστούν: Βασίλης Μπισμπίκης, Μαρία Κεχαγιόγλου, Μπέττυ Αρβανίτη, Στάθης Σταμουλακάτος, Σοφία Κουνιά, Γιάννης Νιάρρος, Γιάννης Αναστασάκης, Ιωάννα Κολλιοπούλου, Κλέλια Ρένεση, Αναστασία Χατζηαθανασίου, Δημήτρης Καπετανάκος και Μαρία Καλλιμάνη

Μαζί τους οι: Βασίλης Κουκαλάνι, Βαγγέλης Αλεξανδρής, Αντώνης Τσιοτσιόπουλος, Αργύρης Γκαγκάνης, Αλέκος Πάγκαλος, Γιώργος Κολλιόπουλος, Nectar De Leon, Σταύρος Μπένος, Δαυίδ Σταμούλος, Ελένη Μπούκλη

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ