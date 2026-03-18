«Αυλή»: Εκεί που κάποτε υπήρξαμε (vid)

Η Ερασμία Μαρκίδη κυκλοφόρησε το δεύτερο της single με τίτλο «Αυλή». Ένα κομμάτι σε στίχους δικούς της και μουσική που συνυπογράφει με τον Χρήστο Ζαντιώτη.

Εμείς τα παιδιά της πόλης, του τσιμέντου, των ηλεκτροφόρων συρμάτων, των διαμερισμάτων, των ατέλειωτων δρόμων που με άσφαλτο και λακκούβες είναι φτιαγμένοι, των ΜΜΜ, του ρολογιού που μας κυνηγά και δεν μας λέει παραμύθια, παρά μόνο τρέξε! Εμείς, τα οι ενήλικες που μορφωθήκαμε σε ευρύχωρα ή στενόχωρα σχολεία και έξω από τα κάγκελα βλέπαμε τις εθνικές οδούς και ακούγαμε τον ήχο της κοινωνίας που αγκομαχά, παλεύει, τσακώνεται, αποκτηνώνεται. Εμείς, οι επαγγελματίες, οι άνεργοι, οι ταλαιπωρημένοι και οι ρημαγμένοι από τα 13ωρα, τα απλήρωτα μεροκάματα, τα δάνεια, τα ενοίκια και τους λογαριασμούς που υπολογίζουν τις ζωές μας. Εμείς, αγαπάμε όσο λίγοι την αυλή του χωριού και αυτήν της μουσικής, της Ερασμίας Μαρκίδη.

Εμείς, οι άνθρωποι των αστικών κέντρων ψάχνουμε το εκτός κέντρου κέντρο μας και τους χώρους που μας έγιναν δώρο από τους γονείς και τους παππούδες μας. Η ελληνική επαρχία είναι τα χρώματα, τα αρώματα, το μετάξι πάνω στο σώμα και το χαλί στον δρόμο μας. Εμείς που μεγαλώσαμε και δεν κλαίμε και ζούμε για να δουλεύουμε, ξέρουμε ότι υπάρχει ένα μέρος που απλά ζούμε για να ευτυχούμε. Αυτό το μέρος είναι η ζωντανή μνήμη του εξοχικού, του τόπου καταγωγής των γονιών. Είναι, πλέον, και το τραγούδι «Αυλή».

Αίσθηση ελευθερίας



Το single αυτό είναι το δεύτερο για την Ερασμία. Το πρώτο τιτλοφορείται «Φυλαχτό μου» και εννοιολογικά, σημειολογικά, θα μπορούσε να ταυτίζεται με την «Αυλή». Οι αυλές των παιδικών, εφηβικών μας χρόνων είναι πολύτιμες, μοναδικές και μας φυλάνε από την ασχήμια και την εξόντωση του εφήμερου. Ο χρόνος και η μνήμη κάνουν τη δουλειά τους και ενώνουν τα προηγούμενα με τα επόμενα. Η φωνή, όμως, της Ερασμίας στρώνει τον δρόμο στο παρόν για να γυρίσει εκεί που ξεκίνησε και εκεί που θέλει να πάει. Η αίσθηση ελευθερίας που μεταδίδει με τη φωνή της είναι λυτρωτική. Η τραγουδιστική της απεύθυνση λειτουργεί σαν ανανεωμένο λαϊκό παραμύθι.

Το κυρίαρχο συναίσθημα σε αυτό το κομμάτι είναι η ανεμελιά του παιδιού και αλήθεια του ενήλικα που ξαναβρίσκει το παιδί μέσα του. Θα μπορούσε να είναι το μουσικό θέμα παιδικής ταινίας που μιλάει άμεσα με τις θύμησες και τις εμπειρίες μεγάλων και μικρών. Η Ερασμία «πατά» στους τόσο ευαίσθητους, προσωπικούς, στίχους και στην ευγενική μουσική που συνυπογράφει με τον Χρήστο Ζαντιώτη προσεκτικά και με ξεγνοιασιά. Το πνεύμα αυτό μας το μεταφέρει ατόφιο με τη φωνή της και μας κάνει να περνάμε καλά, να νιώθουμε όμορφα.

Η «Αυλή» ανήκει στον χώρο που αφήσαμε πίσω μας



Η «Αυλή» ανήκει στο αθώο παιδί, στον αθώο χρόνο και χώρο που αφήσαμε πίσω μας. Γι’ αυτό, όπως αναφέρει και το δελτίο Τύπου, και πρόκειται για ένα τρυφερό τραγούδι που μας ταξιδεύει σε μια αυλή όπου όλα ήταν πιο απλά. Το single αυτό αποτελεί για την Ερασμία ένα προσωπικό καταφύγιο, έναν τόπο ασφάλειας και επιστροφής στην ανεμελιά των παιδικών χρόνων. Το μοιράζεται μαζί μας και μας προσκαλεί να το νιώσουμε κι εμείς. Και πάνω στις καθαρές μουσικές γραμμές περπατά, αναδεικνύει το εύρος της φωνής της και το λεπτό άγγιγμα της που μας κάνει να συγκινηθούμε. Η ίδια αναφέρει ότι η «Αυλή» είναι ένα τραγούδι βαθιά προσωπικό, εμπνευσμένο από τις παιδικές μου αναμνήσεις στην αυλή της γιαγιάς μου. Οι στίχοι του είναι επηρεασμένοι από φράσεις που συνηθίζει να λέει. Μέσα από αυτές τις λέξεις προσπάθησα να κρατήσω ζωντανές τις μνήμες και τις μυρωδιές που με έχουν στιγματίσει. Είναι ένας μικρός φόρος τιμής σε εκείνη την εποχή της αθωότητας, τότε που ο κόσμος χωρούσε σε μια αυλή.

Μουσική | Ερασμία Μαρκίδη, Χρήστος Ζαντιώτης

Στίχοι | Ερασμία Μαρκίδη

Σκηνοθέτης | Άλκης Δήμος

Special thanks to: Alexandra Kollia, Nikos Pappas, Sofia Mazokopaki, Christina Mparou, Theodosis Dragonas, Alexis Dragonas, Marios Mariolos, Athina Roditou, Steve Bozas,Paris Paraskevadis Planets.

Λίγα λόγια για την Ερασμία Μαρκίδη

Η Ερασμία Μαρκίδη ειναι τραγουδίστρια, τραγουδοποιός και δασκάλα φωνητικής. Η βάση της είναι στην Αθήνα. Σπούδασε θεατρολογία και στη συνέχεια πήρε το δίπλωμά της στο κλασικό τραγούδι σπουδάζοντας στο Εθνικό Ωδείο Αθηνών. Απο το 2016 μέχρι και σήμερα συνεργάζεται με τη Μαρίνα Σάττι και ήταν βασικό μέλος του πολυφωνικού γκρουπ fonés. Έχει συνεργαστει με πολλούς καλλιτέχνες όπως ο Φοίβος Δεληβοριάς, ο Γιώργος Νταλάρας, ο Στάθης Δρογώσης, ο Διονύσης Σαββόπουλος,ο Παύλος Παυλίδης,ο Νίκος Κυπουργός,ο Δημήτρης Καλαντζής, η Μάρθα Φριντζήλα κ.α. Το πρώτο προσωπικό της single λέγεται “Φυλαχτό μου” και η ίδια υπογράφει τους στίχους και τη μουσική, έχοντας επιρροές από διάφορα είδη μουσικής, όπως το παραδοσιακό, το ποπ με έντονο το λυρικό στοιχείο. Τα τελευταία 10 χρόνια ασχολείται με τη μεταγλώττιση έχοντας συμμετάσχει σε πολλές σειρές και ταινίες της Disney, του Netflix και όχι μόνο. Το 2023 χάρισε τη φωνή της στην πριγκίπισσα Άσα της ταινίας της Disney “Wish” και σε άλλους σημαντικούς ρόλους όπως είναι η Pepa απο το Encanto, η Matangi απο τη Vaiana κ.α. Τις χρονίες 2017, 2019 και 2024 συμμετείχε στη Eurovision με την ελληνική ομάδα.

