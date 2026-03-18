Αυτό είναι το νέο τραγούδι του Βασίλη Καρρά για τη Μακεδονία: Κυκλοφορεί 2,5 χρόνια μετά τον θάνατό του

Κυκλοφορεί 2,5 χρόνια μετά τον θάνατό του, σειρά τραγουδιών του Βασίλη Καρρά, τα οποία είχε ηχογραφήσει χωρίς να προλάβει να παρουσιάσει τελικά στο κοινό.

Ένα απόσπασμα από νέο, ακυκλοφόρητο τραγούδι του Βασίλη Καρρά, ο οποίος έφυγε από τη ζωή την παραμονή των Χριστουγέννων του 2023, παρουσίασε η εκπομπή Κοινωνία Ώρα Mega.

Σύμφωνα με πληροφορίες της εκπομπής, το πρωί της Τετάρτης 18 Μαρτίου, η σύζυγος του καλλιτέχνη, Χριστίνα, σε συνεργασία με τη δισκογραφική εταιρεία Minos EMI, προχωρούν στην κυκλοφορία σειράς τραγουδιών που είχε ηχογραφήσει ο ερμηνευτής, αλλά δεν πρόλαβε να παρουσιάσει στο κοινό. Συνολικά, πρόκειται για 12 κομμάτια που αναμένεται να δουν το φως της δημοσιότητας, ως φόρος τιμής στη μνήμη του.



Διαβάστε την συνέχεια στο reader.gr