Αποκλεισμός Ισραήλ από Eurovision 2026: «Μοιραίο λάθος» λέει ο Αυστριακός καγκελάριος

Ο καγκελάριος της Αυστρίας Κρίστιαν Στόκερ χαρακτήρισε «μοιραίο λάθος» τον αποκλεισμό του Ισραήλ από τη Eurovision 2026, εν μέσω διεθνών αντιδράσεων.

Ο Αυστριακός καγκελάριος Κρίστιαν Στόκερ χαρακτήρισε «μοιραίο λάθος» τον ενδεχόμενο αποκλεισμό του Ισραήλ από τη Eurovision 2026, την οποία θα φιλοξενήσει η Αυστρία στη Βιέννη. Σε συνέντευξή του στο γερμανικό πρακτορείο dpa, ο Στόκερ τόνισε ότι η χώρα του δεν πρόκειται να στηρίξει καμία πρόταση που θα θέσει εκτός τον ισραηλινό εκπρόσωπο στον διαγωνισμό τραγουδιού.

«Μόνο και μόνο με βάση την ιστορία μας, δεν θα υποστήριζα ποτέ κάτι τέτοιο», ανέφερε χαρακτηριστικά, υπενθυμίζοντας τη συνενοχή της Αυστρίας στα εγκλήματα του Ολοκαυτώματος κατά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Η δήλωση του καγκελάριου έρχεται σε μια περίοδο έντονων αντιδράσεων γύρω από τη συμμετοχή του Ισραήλ στον διαγωνισμό, εν μέσω της συνεχιζόμενης σύγκρουσης στη Γάζα. Δημόσιοι ραδιοτηλεοπτικοί οργανισμοί από χώρες όπως η Ιρλανδία, η Ισπανία και η Ολλανδία έχουν ήδη προειδοποιήσει ότι θα μποϊκοτάρουν τη διοργάνωση αν το Ισραήλ παραμείνει στον θεσμό.

Οι διοργανωτές της EBU (European Broadcasting Union) υπογραμμίζουν πως η Eurovision παραμένει «πολιτικά ουδέτερη», ωστόσο η προγραμματισμένη συνάντηση για τη λήψη απόφασης τον Νοέμβριο ακυρώθηκε. Το κρίσιμο ζήτημα της συμμετοχής του Ισραήλ αναμένεται πλέον να εξεταστεί τον Δεκέμβριο.

Η Αυστρία, που θα φιλοξενήσει τον διαγωνισμό τον Μάιο του 2026, καλείται να ισορροπήσει ανάμεσα στην πολιτική πίεση και τη δέσμευσή της για έναν μουσικό θεσμό που «ενώνει και δεν διχάζει».

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ