SOS - Μην καλέσετε πίσω: Απάτη με αναπάντητες κλήσεις από Αλβανία

Προσοχή σε κλήσεις από προθέματα 355, 233, 234: Νέα απάτη με αναπάντητες από Αλβανία, Γκάνα, Νιγηρία – Μην καλέσετε πίσω, υπάρχει ειδική χρέωση.

Νέα προειδοποίηση για τηλεφωνική απάτη έρχεται στο φως, με πολίτες να λαμβάνουν ύποπτες κλήσεις από αριθμούς που ξεκινούν με ξένα προθέματα, όπως Αλβανία (355), Γκάνα (233), Νιγηρία (234), Ακτή Ελεφαντοστού (225) ή ακόμη και Τσαντ (235). Οι αρχές εφιστούν την προσοχή: μην καλέσετε πίσω, γιατί «...θα ενεργοποιήσετε την απάτη, η οποία έχει ήδη ξεκινήσει».

Πρόκειται για τη γνωστή «απάτη με την αναπάντητη κλήση». Οι δράστες πραγματοποιούν σύντομες, μονότονες κλήσεις σε τυχαίους αριθμούς, ελπίζοντας ότι το θύμα θα τους καλέσει πίσω από περιέργεια. Αν το κάνει, ενεργοποιείται ειδική χρέωση υψηλού κόστους, η οποία επιβαρύνει τον λογαριασμό του πολίτη, ενώ μέρος του ποσού καταλήγει στους απατεώνες.

Η πρακτική αυτή έχει πάρει ανησυχητικές διαστάσεις τους τελευταίους μήνες, με αναφορές από αρκετές ευρωπαϊκές χώρες. Οι ειδικοί τονίζουν ότι οι επίσημες υπηρεσίες και τράπεζες δεν επικοινωνούν ποτέ μέσω τέτοιων διεθνών αριθμών, γι’ αυτό και συνιστούν στους πολίτες να αγνοούν ή να μπλοκάρουν τις κλήσεις.

Τι να κάνετε:

Μην καλείτε πίσω άγνωστους διεθνείς αριθμούς.

Αναζητήστε το πρόθεμα στο διαδίκτυο για να εντοπίσετε τη χώρα προέλευσης.

Ενημερώστε τις αρμόδιες αρχές ή την εταιρεία τηλεφωνίας σας αν παρατηρήσετε ύποπτη δραστηριότητα.

Η προσοχή και η ψυχραιμία είναι η καλύτερη άμυνα απέναντι σε τέτοιες τηλεφωνικές απάτες που, αν και απλές, μπορούν να αποδειχθούν ιδιαίτερα κοστοβόρες.

