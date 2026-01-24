Πέθανε η Αναστασία Αθήνη, η γυναίκα που χαστούκισε την Δήμητρα Λιάνη το 1997

Πέθανε σε ηλικία 77 ετών, η «εθνική χαστουκίστρια» Αναστασία Αθήνη, η γυναίκα που χαστούκισε την Δήμητρα Λιάνη το 1997.

Πέθανε η «εθνική χαστουκίστρια», Αναστασία Αθήνη που έγινε γνωστή σε όλη την Ελλάδα από το περιστατικό του 1997, όταν είχε χαστουκίσει τη Δήμητρα Λιάνη Παπανδρέου στη Στοά του Βιβλίου, ντοκουμέντο που έχει καταγραφεί και on camera.

Συγκεκριμένα, όλα συνέβησαν στις 10 Οκτωβρίου όταν πήγε στο υπόγειο του βιβλιοπωλείου. Στον χώρο υπήρχε αρκετός κόσμος που περίμενε υπομονετικά στην ουρά για να πάρει το βιβλίο και στη συνέχει να το δώσει στη Δήμητρα Λιάνη – Παπανδρέου προκειμένου να το υπογράψει (υπήρχε φυσικά και μια κάμερα).

