Απίστευτη κτηνωδία στην Καλαμάτα: Κρέμασαν σκύλο από δέντρο: «Μία σάπια κοινωνία»

Επιμέλεια:  Νίκος Δενδρινός
Μία σπαρακτική καταγγελία, για ένα ιδιαίτερης σκληρότητας περιστατικό δολοφονίας ζώου στην Καλαμάτα κάνει ο Φιλοζωικός Όμιλος της περιοχής.

Μία σπαρακτική καταγγελία, για ένα απίστευτης ωμότητας περιστατικό δολοφονίας ζώου στην Καλαμάτα κάνει ο Φιλοζωικός Όμιλος της περιοχής, στηλιτεύοντας τα σκοτεινά κατάλοιπα μίας επίμονης κουλτούρας.

Η οργάνωση μετέφερε τη θλιβερή είδηση για τη δολοφονία ενός σκύλου από άγνωστο, με το ζώο να έχει βρεθεί κρεμασμένο από δέντρο στο Πυργάκι Τριφυλίας.

