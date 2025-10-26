Η Gen Z θέλει περισσότερο animation και λιγότερες ερωτικές σκηνές στην οθόνη, σύμφωνα με έρευνα

Έχουν την ανάγκη να ταυτιστούν και όχι να παρακολουθήσουν εξιδανικευμένες ιστορίες.

Το Κέντρο Μελετητών και Αφηγητών του UCLA δημοσίευσε την την ετήσια έκθεση Teens & Screens, προσφέροντας κάποιες πολύ ενδιαφέρουσες πληροφορίες για τις προτιμήσεις και τα ενδιαφέροντα των νέων σε είδη περιεχομένου που καταναλώνουν. Η φετινή έκθεση τιτλοφορείται ως «Get Real: Relatability on Demand» και αποκαλύπτει ουσιαστικά ότι οι έφηβοι και οι νέοι αναζητούν αυθεντικότητα και δυνατότητα ταύτισης σε κάθε μορφή περιεχομένου - βίντεο στα social media, ταινίες, σειρές.

Όπως γράφει το Variety, η μελέτη βασίστηκε σε συνεντεύξεις 1.500 Αμερικανών ηλικίας 10 έως 24 ετών και οι ερωτήσεις αφορούσαν τις συνήθειες και τις προτιμήσεις τους στην κατανάλωση μέσων. Το δείγμα ήταν αντιπροσωπευτικό του πληθυσμού της Gen Z στις ΗΠΑ, λαμβάνοντας υπόψη φυλετική, εθνοτική, φύλου, σεξουαλική, σωματική, οικονομική και γεωγραφική ποικιλομορφία.

