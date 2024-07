Ο Φειδίας εξήγησε αναλυτικά πόσα λεφτά παίρνει ένας ευρωβουλευτής και οι ακόλουθοι του έπαθαν «πλάκα» (vid)

Ιδιαίτερα επικερδές επάγγελμα αποδεικνύεται αυτό του ευρωβουλευτή, σύμφωνα με ένα πρόσφατο βίντεο του Κύπριου Ευρωβουλευτή Φειδία.

Ίλιγγο προκαλούν οι απολαβές κάθε μέλους του Ευρωκοινοβουλίου! Το Ευρωκοινοβούλιο αποτελείται από 705 βουλευτές, που εκλέγουν -κάθε 5 χρόνια- τα 27 κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Όπως και τα μέλη των εθνικών κοινοβουλίων, λαμβάνουν ορισμένες αποζημιώσεις που προορίζονται για την κάλυψη των δαπανών που πραγματοποιούν κατά την άσκηση των κοινοβουλευτικών τους καθηκόντων. Ο Κύπριος ευρωβουλευτής Φειδίας αποκάλυψε ποια είναι αυτά, όπως και τα χρήματα που λαμβάνουν οι Ευρωβουλευτές.

«Πόσα λεφτά βγάζω ως ευρωβουλευτής;» αναρωτήθηκε στην αρχή. «Είναι πολλά, οπότε ας αρχίσουμε με τον μισθό μου. Βάζω 8.000 ευρώ στην τσέπη μου κάθε μήνα. Επιπλέον, κάθε μέρα που έρχομαι στο ευρωπαϊκό κοινοβούλιο παίρνω 350 ευρώ. Εκτός από αυτά, παίρνω 30.000 ευρώ κάθε μήνα για τους μισθούς της ομάδας μου. Εαν έχω ένα γραφείο στη χώρα μου, παίρνω άλλα 5.000 ευρώ. Επιπλέον, παίρνω 4.000 ευρώ για να διαφημίζω το έργο μου στο Ευρωκοινοβούλιο και άλλα 10.000 ευρώ για να φέρνω επισκέπτες στην αίθουσα του κοινοβουλίου και να παρακολουθούν τις διαδικασίες. Εκτός αυτών, έχω και μερικά ακόμα προνόμια: Οδηγό για τις Βρυξέλες και business class ticket» .

Δείτε το βίντεο:

How Much Politicians Get Paid pic.twitter.com/S8d4yXrIgd