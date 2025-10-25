Σαββατόβραδο και σου έχουμε νέα: Το «τρικ των 3 δευτερολέπτων» που θα σε κάνει πιο ελκυστικό στην πρώτη γνωριμία

Η πρώτη εντύπωση μετράει περισσότερο απ’ ό,τι νομίζουμε και ένα μικρό κόλπο τριών δευτερολέπτων μπορεί να αλλάξει την εικόνα που δίνουμε στους άλλους μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα.

Η ειδικός στα ραντεβού Louanne Ward αποκαλύπτει ένα απλό τρικ που ονομάζει «pause and hold»: όταν μπαίνεις σε ένα δωμάτιο, σε ένα μπαρ ή όταν ξεκινάς μια συνομιλία, κάνε μια μικρή παύση τριών δευτερολέπτων, κράτα οπτική επαφή και άφησε τη στιγμή να... αναπνεύσει προτού απαντήσεις. Αυτό το μικρό διάλειμμα δείχνει αυτοπεποίθηση, αυξάνει τη γοητεία και σε κάνει πιο αξέχαστο στους άλλους.

Η Ward εξηγεί ότι οι περισσότεροι άνθρωποι καταστρέφουν την εικόνα τους χωρίς να το καταλαβαίνουν: βιάζονται να γεμίσουν τη σιωπή, σκέφτονται την επόμενή τους ατάκα αντί να ακούνε πραγματικά τι τους λέει ο συνομιλητής τους, κάνουν νευρικές κινήσεις με τα χέρια. Το αποτέλεσμα; Η αυτοπεποίθηση «γκρεμίζεται» προτού καν ξεκινήσει η γνωριμία. Με το απλό τρικ των τριών δευτερολέπτων, η γλώσσα του σώματος μιλάει για εσένα πριν καν ανοίξεις το στόμα σου.

Το τρίλεπτο της σιωπής που «μιλάει» από μόνη της

Όπως εξηγεί η Ward, «όσοι βιάζονται να μιλήσουν δείχνουν νευρικοί, ενώ οι παύσεις αποπνέουν αυτοπεποίθηση». Αυτή η μικρή στιγμή σιωπής κάνει τον άλλο να σε προσέξει περισσότερο, να νιώσει ότι «έχεις κάτι να πεις» και εν τέλει να συνδεθεί μαζί σου. «Αν μπορείς να αντέξεις το άβολο της σιωπής», λέει, «μπορείς να αλλάξεις για πάντα τον τρόπο που σε βλέπουν οι άνθρωποι».

Η Louanne τονίζει πως τα περισσότερα άτομα «σκοτώνουν» τη γοητεία τους χωρίς να το καταλαβαίνουν, προσπαθώντας να γεμίσουν κάθε δευτερόλεπτο με λόγια ή κινήσεις. Όμως, ο πραγματικά γοητευτικός άνθρωπος δεν φοβάται να αφήσει μια ανάσα ανάμεσα στις φράσεις του.

Και αν το «τρικ» αυτό σε οδηγήσει στο πρώτο ραντεβού; Θυμήσου, σύμφωνα με άλλον ειδικό, τον Jacob Lucas: «Μην πιάσεις κουβέντα για πολιτική και –για όνομα του έρωτα– μην αναφέρεις τον/την πρώην σου».



Σαββατόβραδο σήμερα και δεν έχουμε παρά να σου υπενθυμίσουμε ότι είναι το ιδανικό timing για να εξασκήσεις τη... μέθοδο!

