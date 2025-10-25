Shimming: Η νέα απάτη στα ATM που αδειάζει λογαριασμούς και πώς θα προστατευτείτε

Πώς λειτουργεί το «shimming».

Οι χρήστες τραπεζικών καρτών προειδοποιούνται για μια νέα μορφή απάτης που μπορεί να αδειάσει λογαριασμούς μέσα σε λίγα λεπτά και σχετίζεται με την αντιγραφή καρτών.

Η απάτη, γνωστή ως «shimming», περιλαμβάνει την εγκατάσταση μιας κρυφής συσκευής μέσα στη σχισμή των ΑΤΜ ή των τερματικών πληρωμών, ικανής να αντιγράφει τα δεδομένα του τσιπ και της μαγνητικής ταινίας της κάρτας χωρίς να το αντιληφθεί ο χρήστης.

