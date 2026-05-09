Ο 43χρονος αστυνομικός είχε σκοτώσει τον άτυχο 63χρονο έξω από τη Βουλή, κρατήθηκε για μόλις 51 ημέρες και αφέθηκε ελεύθερος, σαν να μη συμβαίνει τίποτα.

Ελεύθερος αφέθηκε την Παρασκευή (8/5) ο αστυνομικός που είχε προφυλακιστεί για την πρόκληση του θανατηφόρου τροχαίου έξω από τη Βουλή. Η απόφαση αυτή προκάλεσε το ξέσπασμα της οικογένειας του 63χρονου Θωμά Μακρή, ο οποίος έχασε τη ζωή του στις 12 Μαρτίου, όταν η μοτοσικλέτα του παρασύρθηκε από το όχημα του ένστολου.

«Ο χρόνος για εμάς έχει παγώσει, έχουμε χάσει τη γη κάτω από τα πόδια μας», δήλωσε η Αργυρώ, η κόρη του θύματος, περιγράφοντας την αποφυλάκιση ως «δεύτερο θάνατο» για τον πατέρα της.

Το χρονικό της τραγωδίας και οι καταγγελίες για την Τροχαία

Το δυστύχημα σημειώθηκε γύρω στις πέντε τα ξημερώματα, την ώρα που ο 63χρονος πήγαινε στη δουλειά του. Σύμφωνα με την κόρη του, ο πατέρας της ήταν απόλυτα νόμιμος και βρισκόταν μόλις ένα λεπτό μακριά από τον προορισμό του.

Η οικογένεια κατήγγειλε σοβαρή ολιγωρία στην ενημέρωσή της, καθώς έμαθαν για το συμβάν με τέσσερις ώρες καθυστέρηση και μάλιστα από υπάλληλο δήμου της επαρχίας, παρά το γεγονός ότι ο 63χρονος είχε πάνω του όλα τα απαραίτητα έγγραφα ταυτοποίησης. «Μου κάνει τρομερή εντύπωση, εν έτει 2026, να μη βρεθεί κάποιος αρμόδιος να μας ενημερώσει επίσημα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η οικογένεια ήρθε αντιμέτωπη με την πλήρη αλήθεια τέσσερις ημέρες μετά, όταν είδε το βίντεο από την κάμερα ασφαλείας. Η εικόνα έδειχνε τον αστυνομικό να παραβιάζει το κόκκινο φανάρι, να μπαίνει στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και να αναπτύσσει ιλιγγιώδη ταχύτητα.

Ουδεμία μεταμέλεια του δράστη: «Ένστολος δολοφόνος»

«Ένας ένστολος δολοφόνος εκτελεί έναν άνθρωπο χωρίς λόγο. Σαν να καβαλάει ένα άτι και να λέει "θα πάω να σκοτώσω"», τόνισε η Αργυρώ, προσθέτοντας πως από την πλευρά του δράστη δεν υπήρξε ποτέ ούτε μια συγγνώμη ούτε ίχνος μεταμέλειας.

Η παραμονή του αστυνομικού στη φυλακή για μόλις 51 ημέρες έχει προκαλέσει έντονο αίσθημα ανασφάλειας και απέχθειας στην οικογένεια. Η κόρη του 63χρονου διερωτάται πώς είναι δυνατόν ένας άνθρωπος που παραβίασε συνειδητά κάθε έννοια οδικής ασφάλειας να είναι έτοιμος να κυκλοφορήσει ξανά έξω τόσο σύντομα. «Αισθάνομαι απροστάτευτη. Δεν είμαι δικαστής, αλλά δεν γίνεται να σκοτώνεις έναν άνθρωπο με αυτόν τον τρόπο και να τελειώνει έτσι».

TI ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ