ΑΠΘ και ΑΒΑΞ ενώνουν δυνάμεις για το μεταπτυχιακό που δίνει boost στους νέους μηχανικούς!

Don't walk, run να στείλεις την αίτησή σου!

Αν έχεις τελειώσει Πολυτεχνείο ή φλερτάρεις με την ιδέα να κάνεις το επόμενο βήμα σου σε έναν από τους πιο απαιτητικούς αλλά και συναρπαστικούς τομείς (spoiler: τον κατασκευαστικό), τότε αυτή η ευκαιρία είναι για σένα.

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης φέρνει το νέο μεταπτυχιακό πρόγραμμα με τίτλο «Διαχείριση Κατασκευής Έργων – Construction Project Management (ΔΚΕ/CPM)», το οποίο λειτουργεί με την αποκλειστική υποστήριξη του Ομίλου ΑΒΑΞ και υπόσχεται το boost που χρειάζεται το βιογραφικό σου.

Οι αιτήσεις τρέχουν και η προθεσμία λήγει την Τετάρτη 29 Οκτωβρίου, οπότε πρέπει να κινηθείς γρήγορα!

Αν δεν έχεις πειστεί ακόμα, δες γιατί αυτό το πρόγραμμα αξίζει την προσοχή σου!

Κάθε χρόνο, 35 φοιτητές θα έχουν την ευκαιρία να αποκτήσουν σύγχρονα εφόδια και πρακτική γνώση – ό,τι χρειάζεται για να… χτίσεις μέλλον στον κατασκευαστικό κλάδο. Πρόκειται για έναν χώρο που εξελίσσεται, ψηφιοποιείται και αναζητά διαρκώς νέα ταλέντα – μια συνθήκη σπάνια για τα σύγχρονα δεδομένα της αγοράς εργασίας.

Το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε:

Να καλλιεργεί δεξιότητες σε τομείς όπως ο σχεδιασμός, η διοίκηση και η βιώσιμη διαχείριση έργων υποδομής.

Να γεφυρώνει την ακαδημαϊκή γνώση με την πραγματικότητα της αγοράς, συνδέοντας τη θεωρία με την πράξη.

Να ενδυναμώνει τη νέα γενιά μηχανικών, προετοιμάζοντάς την για τις προκλήσεις της πράσινης μετάβασης, του ψηφιακού μετασχηματισμού και της καινοτομίας στα έργα υποδομής.

Ένα βήμα μπροστά με την υπογραφή της ΑΒΑΞ

Με projects όπως η Γραμμή 4 του Μετρό της Αθήνας, το Flyover της Θεσσαλονίκης, τα νέα νοσοκομεία του ΙΣΝ και το THESS-Intec, ο Όμιλος ΑΒΑΞ δεν είναι απλώς ένας μεγάλος «παίκτης» του χώρου, αλλά πηγή τεχνογνωσίας και εμπειρίας που φέρνει άμεση επαφή των φοιτητών με το πραγματικό πεδίο.

Η συνεργασία ΑΠΘ και ΑΒΑΞ είναι ένα ξεκάθαρο statement: Η τεχνική εκπαίδευση στην Ελλάδα μπορεί να συνδεθεί άμεσα με την αγορά εργασίας και εσύ δεν πρέπει να χάσεις αυτή την ευκαιρία. Αν θες το μεταπτυχιακό σου να σου δώσει ουσιαστικό προβάδισμα και να σε φέρει πιο κοντά στα μεγάλα έργα, τότε…

Κάνε την αίτησή σου ΕΔΩ μέχρι τις 29 Οκτωβρίου!