«Σεισμός» στο NBA: Γιατί το σκάνδαλο στοιχηματισμού μπορεί να είναι «η κορυφή του παγόβουνου»

Τα σκάνδαλα στοιχηματισμού μπορεί να αυξηθούν, καθώς οι περιορισμοί στα τυχερά παιχνίδια χαλαρώνουν ολοένα και περισσότερο, σύμφωνα με τους ερευνητές

Σε αναταραχή βρίσκεται η παγκόσμια αθλητική κοινότητα μετά τις αποκαλύψεις για το σκάνδαλο που συγκλονίζει τον «μαγικό κόσμο» του NBA, που ήλθε στην επιφάνεια την Πέμπτη (23/10) και αφορά υποθέσεις παράνομου στοιχηματισμού και διασυνδέσεων με το οργανωμένο έγκλημα.

Οι ερευνητές στέλνουν σαφές μήνυμα: Ετοιμαστείτε για περισσότερα σκάνδαλα στοιχηματισμού στον αθλητισμό.

