Οι 4 άνδρες που θα μπορούσαν να σώσουν ή να καταστρέψουν το Ιράν

Ο επόμενος ηγέτης της Τεχεράνης θα κληθεί να αποφασίσει αν θέλει συμφωνία ή μάχη μέχρι θανάτου με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ.

Τις επόμενες ημέρες ή εβδομάδες, οι Ιρανοί κληρικοί θα αποφασίσουν εάν η Ισλαμική Δημοκρατία θα επιδιώξει αποκλιμάκωση ή θα μπει πιο βαθιά σε μια «αυτοκτονική» όπως προεξοφλούν οι αναλυτές αντιπαράθεση με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ. Αρκετοί ηγέτες έχουν αναδειχθεί για να βγάλουν τη χώρα από τα ερείπια των αεροπορικών επιδρομών που σκότωσαν τον Ανώτατο Ηγέτη Αλί Χαμενεΐ το Σάββατο.

Πολλοί από τους προηγούμενους υποψηφίους σκοτώθηκαν την πρώτη ημέρα του πολέμου. «Δεν θα είναι κανένας από αυτούς που σκεφτόμασταν, επειδή είναι όλοι νεκροί», παραδέχτηκε ο Ντόναλντ Τραμπ. Ποιοι είναι οι κορυφαίοι διεκδικητές της εξουσίας μετά τη δολοφονία του αγιατολάχ.

