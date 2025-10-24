GABBA: Denim στυλ χωρίς οδηγίες χρήσης

Η συλλογή SUPERNORMAL AW25 σου λέει ξεκάθαρα: “Άσε τα κολπάκια, φόρα κάτι που είσαι εσύ.”

Ας το παραδεχτούμε: οι άντρες έχουμε ένα θέμα με τα ρούχα. Θέλουμε να δείχνουμε ωραίοι, αλλά χωρίς να φαίνεται ότι προσπαθήσαμε.

Να έχουμε στυλ, αλλά όχι “στυλάκι”. Και να είμαστε άνετοι — όπως όταν βλέπεις ματς με την παρέα και τρως πίτσα με τα χέρια.

Κάπου εκεί μπαίνει η GABBA και η νέα της συλλογή SUPERNORMAL AW25. Και μας λέει, με ύφος δανέζου μπάρμαν και ιαπωνικής πειθαρχίας:

«Δεν χρειάζεται να το φωνάξεις, για να φαίνεσαι ωραίος.»

Το concept της συλλογής λέγεται Japandi — ένα πάντρεμα Ιαπωνίας και Δανίας. Μετάφραση; Ηρεμία, καθαρό design, χωρίς φρου-φρου, χωρίς φιγούρα. Αλλά με fit που κουμπώνει τέλεια και κάνει τη διαφορά χωρίς να χρειάζεται να πεις κουβέντα.

Γιατί, μεταξύ μας, όλοι ξέρουμε ποιος είναι ο τύπος που “το ’χει”. Είναι αυτός που δεν φοράει φαντεζί, αλλά τον κοιτάς και λες «ρε φίλε, πώς του κάθεται έτσι το τζιν;»





Η GABBA, λοιπόν, κάνει αυτό που θα έπρεπε να κάνουν και μερικές ομάδες φέτος: κρατάει τα basics και τα κάνει καλύτερα. Τίποτα περιττό.

Απλές γραμμές, καθαρά χρώματα, structured πουκάμισα και jeans που σε κάνουν να νιώθεις ωραίος χωρίς να ιδρώνεις (κυριολεκτικά και μεταφορικά).

Και κάπου εκεί, μέσα στα tees και τα jackets, θα δεις και τα σχέδια του Kay Van Bellen — ένας καλλιτέχνης που κάνει το minimal να φαίνεται επικίνδυνα cool. Μια πινελιά τέχνης που δίνει στο denim την ίδια ενέργεια που έχει ένα γκολ στο 90’ από το πουθενά.

Απλό, καθαρό, αλλά σε κάνει να πεταχτείς απ’ τη θέση σου.





Και στο τέλος της μέρας, αυτό είναι το ζητούμενο:

Να έχεις ένα στυλ που να δουλεύει χωρίς manual χρήσης.

Να μη χρειάζεται φίλτρα, stories ή hashtags.



Η GABBA SUPERNORMAL δεν είναι μια συλλογή για fashion victims. Είναι για τύπους που απλώς θέλουν με ότι φορέσουν να νιώσουν άνετα, ωραίοι, αληθινοί.

Και ναι — να δείχνει και να είναι effortless.



SUPERNORMAL by GABBA.

Το denim που κάνει το “κανονικό” να δείχνει πιο cool από ποτέ.

Τα ρούχα GABBA είναι διαθέσιμα στα καταστήματα Attica City Link και Attica Golden Hall και σε επιλεγμένα σημεία σε όλη την Ελλάδα. Κεντρική διάθεση Studio Seven Showroom, Αγγέλου Μεταξά 46Α Γλυφάδα



