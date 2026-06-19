Η hoper παρουσιάζει μια απλή, καθαρή πρόταση για το ελληνικό καλοκαίρι: 30% σε όλες τις θέσεις, για 5 ημέρες μόνο.

Summer just got closer!

Η hoper ανοίγει για περιορισμένο χρονικό διάστημα μια από τις πιο ευθείες προσφορές που έχει παρουσιάσει ποτέ: -30% σε όλες τις πτήσεις με ελικόπτερο, χωρίς προϋποθέσεις και ψιλά γράμματα. Για πέντε ημέρες, από 18 έως 22 Ιουνίου 2026, οι ταξιδιώτες μπορούν να κλείσουν θέση για την καρδία του ελληνικού καλοκαιριού με μία ενιαία και καθαρή μείωση τιμής.

Η περίοδος ταξιδιών εκτείνεται από 29 Ιουνίου έως 30 Αυγούστου 2026, καλύπτοντας τη καρδία του ελληνικού καλοκαιριού. Από σύντομες πτήσεις των 18 λεπτών προς την Κέα μέχρι μεγαλύτερες διαδρομές που διασχίζουν το Αιγαίο, όπως η Πάτμος.

Αυτό που ξεχωρίζει είναι η απόλυτη απλότητα της πρότασης. Μία ενιαία έκπτωση, ίδια για όλες τις θέσεις, χωρίς παραμέτρους που αλλάζουν το τελικό αποτέλεσμα.

Από την Αθήνα προς τη Μύκονο, τη Σίφνο και την Πάτμο, η εμπειρία αλλάζει μόνο σε απόσταση — όχι σε χαρακτήρα. Η hoper, που ξεκίνησε ως η πρώτη scheduled by-the-seat υπηρεσία ελικοπτέρου στην Ελλάδα, έχει εξελιχθεί σε μια διεθνή πλατφόρμα κρατήσεων με παρουσία σε έξι χώρες.

Η προσφορά με μια ματιά

Έκπτωση: 30% σε όλες τις θέσεις (shared flights)

Ισχύει: για όλους τους προορισμούς που προσφέρονται προγραμματισμένες πτήσεις στην Ελλάδα

Περίοδος κρατήσεων: 18/06 – 22/06/2026

Περίοδος πτήσεων: 29/06 – 30/08/2026

Η έκπτωση εφαρμόζεται αυτόματα κατά την κράτηση. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό

θέσεων.

Γιατί ελικόπτερο. Γιατί τώρα.

Κάθε καλοκαίρι, η ίδια ιστορία: ουρές, πλοία, καθυστερήσεις, χαμένες ώρες. Η hoper αλλάζει αυτό — όχι με υποσχέσεις, αλλά με απευθείας πτήσεις. Φτάνεις στο νησί σου σε λιγότερο από μία ώρα, χωρίς ενδιάμεσους σταθμούς, χωρίς ταλαιπωρία. Και η θέα ξεκινά πριν καν προσγειωθείς.