Η δεκαετία που «κλειδώνει» την υγεία σου: Αυτή η χρονική περίοδος είναι καθοριστική για το μέλλον σου

Νέα επιστημονικά δεδομένα δείχνουν ότι οι συνήθειες αυτής της περιόδου επηρεάζουν περισσότερο από κάθε άλλη φάση τη μελλοντική πορεία του οργανισμού μας.

Η φροντίδα της υγείας δεν είναι υπόθεση μιας συγκεκριμένης ηλικίας. Από τα νεανικά μας χρόνια μέχρι τα γεράματα, κάθε επιλογή – από τη διατροφή και την άσκηση μέχρι το κάπνισμα και το αλκοόλ – αφήνει το αποτύπωμά της στο σώμα μας. Ωστόσο, νέα επιστημονικά δεδομένα έρχονται να αναδείξουν μια περίοδο της ζωής που φαίνεται να έχει μεγαλύτερη βαρύτητα από οποιαδήποτε άλλη: τη δεκαετία μεταξύ 36 και 46 ετών.

Σύμφωνα με μελέτη που δημοσιεύθηκε το 2025 στο επιστημονικό περιοδικό Annals of Medicine, οι συνήθειες που υιοθετούνται σε αυτή τη φάση της ζωής επηρεάζουν καθοριστικά τη μελλοντική πορεία της υγείας. Σύμφωνα με τον σύμβουλο ευεξίας Dan Go, οι επιλογές εκείνης της δεκαετίας διαμορφώνουν τη συνολική εικόνα του οργανισμού για πολλά χρόνια αργότερα.

