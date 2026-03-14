Σοκ στην Ισπανία: Κατέρρευσε πύργος μεσαιωνικού κάστρου – Δείτε τη στιγμή της καταστροφής

Κατέρρευσε ο ιστορικός πύργος του κάστρου Εσκαλόνα στην Ισπανία. Σοκαριστικές εικόνες από το σημείο της καταστροφής.

Στιγμές αγωνίας εκτυλίχθηκαν στην Ισπανία, όταν ένα τμήμα της ιστορίας «έσβησε» μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Ο εμβληματικός πύργος του μεσαιωνικού κάστρου Εσκαλόνα κατέρρευσε, προκαλώντας τεράστια σύννεφα σκόνης και δέος στους παρευρισκόμενους.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, από την κατάρρευση δεν υπήρξε κανένας τραυματισμός, καθώς το σημείο ήταν άδειο εκείνη τη στιγμή. Ωστόσο, η ζημιά στην πολιτιστική κληρονομιά της περιοχής είναι ανυπολόγιστη.

