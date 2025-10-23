Η ιστορία των Κένεντι έρχεται στο Netflix και μάλιστα με πολλές σεζόν: Όσα έχουν γίνει γνωστά
Όσα ξέρουμε για την νέα σειρά που θα εξερευνήσει την ιστορία των Κένεντι.
Το Netflix ετοιμάζει μία νέα δραματική σειρά που θα εξερευνήσει την ιστορία της πιο διάσημης και μακροβιότερης πολιτικής δυναστείας των Ηνωμένων Πολιτειών, των Κένεντι.
Να σημειωθεί πως το περασμένο καλοκαίρι, κυκλοφόρησε και η αποκαλυπτική βιογραφία του Τζον Φ. Κένεντι, που φέρει τον τίτλο JFK: Public, Private, Secret, δια χειρός του Τζέι Ράντι Ταραμπορέλι.
Όσον αφορά τη σειρά, θα έχει τον τίτλο Kennedy και πρωταγωνιστή τον Μάικλ Φασμπέντερ στον ρόλο του πατριάρχη Τζόζεφ Κένεντι του πρεσβύτερου. Το σενάριο υπογράφει ο Σαμ Σο, ενώ τη σκηνοθεσία ο βραβευμένος Τόμας Βίντερμπεργκ.
Διαβάστε τη συνέχεια στο jenny.gr
ΔΙΑΒΑΣΕ ΑΚΟΜΗ:
- Η σπάνια τηλεοπτική στιγμή Διονύση Σαββόπουλου – Χάρρυ Κλυνν και το «ψαλίδι» της ΕΡΤ
- First Dates: Ο παρολίγον ποδοσφαιριστής της Μπαρτσελόνα που έριξε παπατζιλίκια αλλά όχι και την κοπέλα (vid)
- Ο Γιώργος Καπουτζίδης αποκάλυψε το παρασκήνιο πίσω από το επίμαχο επεισόδιο των «Σερρών» με τη Θεία Σταματίνα (vid)