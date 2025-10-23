Πνευμονική εμβολή η αιτία θανάτου της 16χρονης στο Γκάζι: Αναμονή για τις τοξικολογικές εξετάσεις

Σοκάρει η υπόθεση του θανάτου της 16χρονης έξω από μπαρ στο Γκάζι.

Απαντήσεις για τον αιφνίδιο θάνατο της 16χρονης έξω από νυχτερινό κέντρο διασκέδασης στην οδό Δεκελέων στο Γκάζι, όπου είχε πάει για να γιορτάσει τα γενέθλια φίλης της, αναζητούν οι Αρχές.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, όπως προκύπτει από την έως τώρα έρευνα των αστυνομικών και τις λήψεις καταθέσεων από αυτόπτες μάρτυρες, το άτυχο κορίτσι φέρεται να ένιωσε αδιαθεσία την ώρα που βρισκόταν εντός του καταστήματος, βγήκε έξω για να πάρει αέρα, έκανε μόλις λίγα βήματα και κατέρρευσε.

