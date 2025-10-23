Στο εξωτερικό δεν αστειεύονται: Γυναίκα «έφαγε» πρόστιμο επειδή έχυσε τον καφέ της σε υπόνομο

Μια γυναίκα στο Λονδίνο πλήρωσε πολύ ακριβά τον καφέ, χωρίς μάλιστα να τον έχει πιει.

Μια γυναίκα στο Λονδίνο πλήρωσε πρόστιμο 150 λίρες επειδή έριξε τον καφέ της μέσα σε μια αποχέτευση. Η Burcu Yesilyurt μάλλον μετάνιωσε για το λάθος της, όταν έλαβε το τσουχτερό πρόστιμο ενώ περίμενε το λεωφορείο.

Παρόλο που είναι αναμενόμενο να υπάρχουν πρόστιμα για κάποιες πράξεις, υπάρχουν και νόμοι που λίγοι τους γνωρίζουν. Όταν πρόκειται να πετάξει κάποιος κάτι στα σκουπίδια ή στην ανακύκλωση, οι περισσότεροι γνωρίζουν τι πρέπει να κάνουν.

Το «λάθος» της Yesilyurt

Η Burcu Yesilyurt σίγουρα δεν πίστευε ότι έκανε κάτι λάθος όταν πέταξε την τελευταία γουλιά του καφέ της στην αποχέτευση του δρόμου. Εξάλλου, σκέφτηκε ότι «εκεί δεν θα κατέληγε έτσι κι αλλιώς το υγρό;».

Ωστόσο, την σταμάτησαν σχεδόν αμέσως, αρμόδιοι υπάλληλοι κοντά στον σταθμό λεωφορείων του Richmond και της επέβαλαν πρόστιμο βάσει του Άρθρου 33 του Νόμου περί Προστασίας του Περιβάλλοντος του 1990.

Η Yesilyurt είπε: «Είδα ότι πλησίαζε το λεωφορείο μου, οπότε απλώς έριξα το υπόλοιπο. Δεν ήταν πολύ, ήταν απλώς μια μικρή γουλιά. Μόλις γύρισα, είδα τρεις άνδρες, υπαλλήλους επιβολής, να με κυνηγούν και με σταμάτησαν αμέσως».

Ο νόμος στο Λονδίνο

Ο νόμος αυτός καθιστά παράνομη την απόρριψη αποβλήτων με τρόπο που μπορεί να ρυπάνει το νερό ή τη γη και φυσικά αυτό περιλαμβάνει και το να ρίχνει κάποιος τον καφέ του σε μια αποχέτευση, ακόμα κι αν πρόκειται για μια μικρή ποσότητα.

Αν και η Yesilyurt δεν έχει ακόμη πληρώσει το πρόστιμο και έχει υποβάλει την ένστασή της στο δημοτικό συμβούλιο, οι αρχές υποστηρίζουν ότι δεν πρόκειται να το ακυρώσουν, αφού το βίντεο από τις κάμερες δείχνει ότι οι υπάλληλοι ενήργησαν «επαγγελματικά και αντικειμενικά».

Ένας εκπρόσωπος του Δημοτικού Συμβουλίου του Richmond δήλωσε: «Κανείς δεν χαίρεται να λαμβάνει πρόστιμο και πάντα προσπαθούμε να εφαρμόζουμε τις πολιτικές μας δίκαια και με κατανόηση. Είμαστε δεσμευμένοι να προστατεύουμε τα υδάτινα ρεύματα του Richmond και να κρατάμε τους δρόμους της περιοχής μας καθαρούς και ασφαλείς. Η επιβολή κυρώσεων γίνεται μόνο όταν είναι απαραίτητο, και οι κάτοικοι που πιστεύουν ότι τους επιβλήθηκε άδικα πρόστιμο μπορούν να ζητήσουν επανεξέταση».

