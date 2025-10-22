Η μητέρα που γέννησε το μωρό-γίγας αποκαλύπτει τα πάντα για τον δύσκολο τοκετό της

Μια Αμερικανίδα έσπασε όλα τα ρεκόρ καθώς έφερε στον κόσμο ένα αγοράκι 6 κιλών!

Μια μητέρα από το Τενεσί των ΗΠΑ που έφερε στον κόσμο ένα τεράστιο μωρό αποκάλυψε την αλήθεια για τον τοκετό της. Η 30χρονη Shelby Martin σχεδίαζε τη γέννηση του τέταρτου παιδιού της και είχε πολύ ξεκάθαρη εικόνα για το πώς ήθελε να εξελιχθούν τα πράγματα. Όπως όλες οι μητέρες ήθελε κι εκείνη έναν φυσιολογικό τοκετό και να έχει άμεση επαφή με το μωρό της μετά την γέννα.

Ωστόσο, όταν ήταν 36 εβδομάδων έγκυος, η Shelby και ο σύντροφός της, ενημερώθηκαν ότι το μωρό που περίμεναν ήταν τεράστιο και ότι η καισαρική τομή θα ήταν η ασφαλέστερη επιλογή, επειδή «υπήρχε πραγματικός κίνδυνος να κολλήσει κατά τη διάρκεια του φυσιολογικού τοκετού».

Το μωρό των 6 κιλών

Μιλώντας στο περιοδικό People, η μητέρα εξήγησε ότι «στεναχωρήθηκε για τη μη πραγματοποίηση του πλάνου τοκετού της, αλλά εμπιστεύτηκε το ιατρικό προσωπικό του TriStar Centennial Women's Hospital. Στις 29 Ιουλίου, γέννησε τον γιο της Cassian, ο οποίος ζύγιζε σχεδόν 6 κιλά, το μεγαλύτερο μωρό που είχε γεννηθεί στο συγκεκριμένο νοσοκομείο εδώ και χρόνια.

«Ξέραμε ότι θα ήταν μεγάλο, αλλά ποτέ δεν περίμενα ότι θα ήταν 6 κιλά. Αν κοιτάξω πίσω τις φωτογραφίες της κοιλιάς μου, μάλλον θα έπρεπε να το έχω καταλάβει», είπε η μητέρα για τον τεράστιο γιο της.

Η μαμά από το Τενεσί δήλωσε επίσης, ότι σε κάποια στιγμή «νόμιζε πως δεν θα τα καταφέρει να επιβιώσει», ενώ ο φυσικοθεραπευτής της, της είπε αργότερα ότι «ουσιαστικά της είχε βγάλει την άρθρωση του ισχίου από τη θέση της». Αν και είχε βάλει στο μυαλό της ότι θα γεννήσει φυσιολογικά, παραδέχεται ότι στο τέλος πάρθηκε η σωστή απόφαση, αφού «όλοι στην αίθουσα χειρουργείου άφησαν μια συλλογική κραυγή έκπληξης» όταν αντίκρισαν για πρώτη φορά τον Cassian.

Έμειναν όλοι άφωνοι με το μωρό

Η Shelby είπε ότι ήταν αγχωμένη για την πρώτη της καισαρική τομή, όμως όλα πήγαν καλά και όταν το προσωπικό κατάλαβε πόσο τεράστιο ήταν το μωρό, μαζεύτηκαν για να το δουν. «Όλοι εντυπωσιάστηκαν με το μέγεθός του! Έκανε τόσο μεγάλη εντύπωση που νοσηλευτές και γιατροί από όλο το νοσοκομείο ήρθαν στη μονάδα νεογνών για να τον γνωρίσουν. Έγινε μικρός… σταρ όσο έμεινε εκεί. Κάθε φορά που τον επισκεπτόμασταν, κάποιος από το προσωπικό ήδη τον αγκάλιαζε», είπε η μητέρα.

