Η ASUS παρουσίασε τα πλάνα της για την ελληνική αγορά και τα πλάνα για ανάπτυξη στο χώρο του B2B

Η ASUS έδειξε τι φέρνει στην αγορά τους επόμενους μήνες

Η ASUS Ελλάδας διοργάνωσε μια ολοήμερη εκδήλωσή αφιερωμένη τόσο στην τεχνολογία αιχμής, όσο και στους ανθρώπους και τις συνεργασίες που τροφοδοτούν την εντυπωσιακή ανάπτυξή της. Η εκδήλωση ξεκίνησε με το Media Event, στο οποίο εξειδικευμένοι συντάκτες τεχνολογίας ενημερώθηκαν αναλυτικά για τις στρατηγικές επιλογές της ASUS στην Ελλάδα.

Η κ. Χριστίνα Μπιτσαξή, Commercial Sales Lead South East Europe, σκιαγράφησε το όραμα της ASUS να λειτουργεί ως πολύτιμος στρατηγικός συνεργάτης για επιχειρήσεις κάθε μεγέθους. Στη συνέχεια παρουσιάστηκαν τα επόμενα μοντέλα του brand που θα εστιάζουν κυρίως στην απόδοση, την ανθεκτικότητα και τη βιωσιμότητα. Ανάμεσα σε αυτά είναι τα εξής μοντέλα:

ASUS ExpertBook P3 – Ένα ανθεκτικό, αξιόπιστο laptop σχεδιασμένο για επαγγελματίες χωρίς συμβιβασμούς.

ASUS ExpertCenter P500 – Ένα ενεργειακά αποδοτικό desktop που συνδυάζει υψηλές επιδόσεις και μεγάλη εξοικονόμηση ενέργειας.

ASUS ExpertCenter E1600 – Ένα μοναδικό all-in-one με ενσωματωμένη μπαταρία, που επαναπροσδιορίζει την ευελιξία και την αυτονομία σε κάθε σύγχρονο χώρο εργασίας.

ASUS ExpertCenter P440 – Ένα κομψό και ισχυρό all-in-one που συνδυάζει επαγγελματική απόδοση, ευφυή σχεδιασμό και προηγμένες δυνατότητες συνδεσιμότητας, ιδανικό για κάθε σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον.

Η εκδήλωση συνεχίστηκε με το Partner Event, μια συνάντηση των συνεργατών της ASUS. Η Madeleine Hung (General Manager West EMEA) και Josh Yang (Senior Director East EMEA) αποτύπωσαν την ευρύτερη ευρωπαϊκή στρατηγική της ASUS, με έμφαση στον κεντρικό ρόλο της Ελλάδας για την επέκταση των δραστηριοτήτων της εταιρείας στη Νότια Ευρώπη. Όπως δήλωσε η κα Μπιτσαξή: «Για εμάς στην ASUS, η ανάπτυξη δεν είναι μόνο αριθμοί· είναι αποτέλεσμα εμπιστοσύνης, συνεργασίας και καινοτομίας. Την τελευταία χρονιά πετύχαμε αύξηση 60% στο sell-out, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική της ASUS στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα. Παράλληλα, η ομάδα μας στην Ελλάδα έχει μεγαλώσει σημαντικά, ενισχύοντας τη δέσμευσή μας να βρισκόμαστε ακόμη πιο κοντά στους συνεργάτες μας. Η ASUS επενδύει σταθερά σε τρεις βασικούς άξονες: καινοτομία, βιωσιμότητα και ανθρώπινες συνεργασίες. Στόχος της είναι κάθε συνεργάτης να αισθάνεται ότι έχει έναν συνοδοιπόρο στην ανάπτυξη, με τεχνολογικές λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες της αγοράς. Η εταιρεία δίνει προτεραιότητα στη βιωσιμότητα και την εταιρική υπευθυνότητα (ESG), επενδύοντας σε ανακυκλωμένα υλικά, ενεργειακά αποδοτικά προϊόντα και μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος, ενώ εφαρμόζει προηγμένες τεχνολογίες ασφάλειας για αξιοπιστία και προστασία δεδομένων».

Σύμφωνα με την κα Hung: «Στην ASUS δεν συμμετέχουμε απλά στο μέλλον της Τεχνητής Νοημοσύνης, αλλά το καθορίζουμε με την ηγετική παρουσία μας. Χάρη στις πρωτοποριακές δυνατότητες των AI υπολογιστών της ASUS, καινοτομούμε και επανασχεδιάζουμε την επιχειρηματική εμπειρία με έξυπνη απόδοση και προσαρμόσιμη ευφυία, από το Copilot Plus ExpertBook P5 έως τις ΑΙ-enabled επαγγελματικές συσκευές μας σε επιτραπέζιους και φορητούς υπολογιστές».