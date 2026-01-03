Αγνώριστος ο Μίκι Ρουρκ: Χρωστάει σχεδόν 60.000 δολάρια και είναι αντιμέτωπος με έξωση

Ο 73χρονος Μίκι Ρουρκ φωτογραφήθηκε την Πρωτοχρονιά έξω από το σπίτι του στο Λος Άντζελες, λίγες ημέρες μετά τις αποκαλύψεις για σοβαρά οικονομικά προβλήματα.

Αγνώριστος εμφανίστηκε ο Μίκι Ρουρκ, λίγες ημέρες αφότου έγινε γνωστό ότι βρίσκεται αντιμέτωπος με το ενδεχόμενο έξωσης από την κατοικία του. Ο 73χρονος ηθοποιός και πρώην επαγγελματίας πυγμάχος απαθανατίστηκε ανήμερα της Πρωτοχρονιάς έξω από το σπίτι του στο Λος Άντζελες, την ώρα που παραλάμβανε παραγγελίες από σούπερ μάρκετ.

Στις φωτογραφίες, ο Ρουρκ εμφανίζεται με ξυρισμένο κεφάλι και ιδιαίτερο ντύσιμο, φορώντας πολύχρωμο ριγέ πουλόβερ, μοβ παντελόνι και λευκές κάλτσες, εικόνα που προκάλεσε σχόλια και ανησυχία για την κατάστασή του.

Οι οφειλές και η ειδοποίηση έξωσης

Σύμφωνα με δημοσίευμα της New York Post, ο Μίκι Ρουρκ φέρεται να χρωστά σχεδόν 60.000 δολάρια σε απλήρωτα ενοίκια. Όπως προκύπτει από δικαστικά έγγραφα, στις 18 Δεκεμβρίου έλαβε ειδοποίηση τριών ημερών προκειμένου είτε να εξοφλήσει τις οφειλές του είτε να αποχωρήσει από το ακίνητο.

Το μηνιαίο ενοίκιο του ηθοποιού φέρεται να είχε αυξηθεί στα 7.000 δολάρια, ενώ τη στιγμή που εκδόθηκε η ειδοποίηση το συνολικό ποσό που όφειλε ανερχόταν σε 59.100 δολάρια. Η ειδοποίηση αναρτήθηκε στο ακίνητο και εστάλη ταχυδρομικά, καθώς, σύμφωνα με τα έγγραφα, δεν βρέθηκε κανείς «κατάλληλης ηλικίας ή κρίσης» στο σπίτι.

Mickey Rourke looks unrecognizable in rare sighting as he faces possible eviction https://t.co/QxORfYhnx0 pic.twitter.com/FTePrF680c — Page Six (@PageSix) January 2, 2026

Από το Χόλιγουντ στην προσωπική κατάρρευση

Ο Μίκι Ρουρκ υπήρξε ένα από τα πιο εμβληματικά πρόσωπα του Χόλιγουντ τη δεκαετία του ’80, με την καριέρα του να απογειώνεται μέσα από ταινίες όπως το «9 1/2 Εβδομάδες». Ωστόσο, η πορεία του σημαδεύτηκε από προσωπικές κρίσεις, συγκρούσεις, απομάκρυνση από τον κινηματογράφο και τη στροφή του στο επαγγελματικό μποξ.

Ο ίδιος έχει μιλήσει ανοιχτά για τις πολλαπλές πλαστικές επεμβάσεις στις οποίες υποβλήθηκε, υποστηρίζοντας ότι έγιναν κυρίως για την αποκατάσταση τραυμάτων από την πυγμαχία. Σήμερα, η εικόνα του και οι αποκαλύψεις για τα οικονομικά του προβλήματα προκαλούν έντονη συζήτηση γύρω από τη δύσκολη πορεία ενός άλλοτε μεγάλου σταρ του αμερικανικού σινεμά.

