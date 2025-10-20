«Απαγορεύονται οι πεθερές»: Η... κουζουλή αγγελία για σπίτι στα Χανιά που έγινε viral
Ο άνδρας από τα Χανιά, μέλος ομάδας στο Facebook για ενοικιάσεις σπιτιών, ανέβασε τη δική του αγγελία, τρολάροντας με μαεστρία τις εξωφρενικές τιμές στα ενοίκια και τις παράλογες απαιτήσεις που συχνά προβάλλουν οι ιδιοκτήτες.
Η... κουζουλή αγγελία και η ευκαιρία που δε χάνεται!
«Ενοικιάζεται δίχωρη ανεξάρτητη γκαρσονιέρα με τον χρόνο, τον μήνα, τη μέρα ή και το δευτερόλεπτο. Πλήρως ανακαινισμένη, με αυτόνομη θέρμανση και παράθυρα αλουμινίου τελευταίας τεχνολογίας, με δικό σας ρολόι ΔΕΗ. Απαγορεύονται σκύλοι, γάτες και πεθερές. Επιτρέπονται ελάφια, καγκουρό και κοάλα. Οι υποψήφιοι ενοικιαστές πρέπει να προσκομίσουν φορολογική ενημερότητα δεκαετίας, ποινικό μητρώο και βιβλιάριο υγείας. Επίσης, ο “βλαμμένος” που θα αποφασίσει να το κλείσει πρέπει να πληρώσει τρία ενοίκια μπροστά. Τιμή 1.650 ευρώ. Στην τιμή περιλαμβάνεται η θέα», έγραψε κυνικά και χιουμοριστικά, όπως αναφέρει το zarpanews.
Η ανάρτηση φυσικά έγινε viral και προκάλεσε κύμα σχολίων από χρήστες που γέλασαν, συμφώνησαν και πρόσθεσαν τα δικά τους καυστικά σχόλια για την κατάσταση. Άλλοι μίλησαν για «ρεαλισμό με δόσεις σάτιρας», άλλοι για «το πιο ειλικρινές post της χρονιάς».
Όλοι πάντως παραδέχθηκαν ότι στα Χανιά, το να βρεις σπίτι είναι πια πιο δύσκολο από το να βρεις καγκουρό για συγκάτοικο.
ΔΙΑΒΑΣΕ ΑΚΟΜΗ:
- Αγγελία κάνει τον γύρο του διαδικτύου: Ζευγάρι ψάχνει απεγνωσμένα για συγκάτοικο αλλά οι κανόνες του τρομάζουν τους υποψηφίους
- Ταξιδεύεις, τρως και πληρώνεσαι: Ονειρική αγγελία εργασίας σε στέλνει ταξίδι στην Ασία με όλα τα έξοδα πληρωμένα
- Σάλος στο διαδίκτυο με αγγελία από τα Χανιά: Εργάτης ζητά 90 ευρώ μεροκάματο για το μάζεμα ελιών