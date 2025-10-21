Δεν θέλεις να μιλάς στο τηλέφωνο; 10 μη προβλέψιμοι λόγοι που συμβαίνει αυτό
Το ποσοστό των ανθρώπων, που αποφεύγει να μιλάει στο τηλέφωνο, έχει τις περισσότερες φορές συγκεκριμένους λόγους. Και δεν είναι και τόσο συνηθισμένοι.
Ζούμε στην εποχή της τεχνολογίας, που η επικοινωνία γίνεται μέσω μηνυμάτων σε διαδικτυακές πλατφόρμες. Σωστά; Σωστά. Οι περισσότεροι από εμάς, προτιμάμε να στείλουμε μήνυμα ή ακόμα και e-mail, είτε πρόκειται για κάποιο προσωπικό είτε για κάποιο επαγγελματικό ζήτημα, αντί να καλέσουμε τον αριθμό και να μιλήσουμε στο τηλέφωνο.
Η άνθιση των social media έφερε αυτή τη μεγάλη αλλαγή στην επαφή και συναναστροφή των ανθρώπων, αφού όλα γίνονται πιο γρήγορα και πιο εύκολα μέσω μηνυμάτων (γραπτών ή προφορικών). Και μπορεί να πιστεύεις πως αυτή η τάση αφορά περισσότερο στους GenZ, αλλά όχι: και οι millennials ανήκουν στην ίδια κατηγορία.
