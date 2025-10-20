Γυναίκα έκανε έφεση και την κέρδισε, χρησιμοποιώντας το ChatGPT ως δικηγόρο

Μία γυναίκα στην Καλιφόρνια κατάφερε να κερδίσει δικαστική έφεση με τη βοήθεια του ChatGPT, ανατρέποντας απόφαση έξωσης και προκαλώντας συζήτηση για τη χρήση AI στα δικαστήρια.

Μία γυναίκα στην Καλιφόρνια κατάφερε να ανατρέψει την απόφαση έξωσης χρησιμοποιώντας το ChatGPT ως νομικό σύμβουλο, επιβεβαιώνοντας τη δύναμη της τεχνητής νοημοσύνης και στον χώρο της δικαιοσύνης.

Η Lynn White αντιμετώπιζε τον κίνδυνο έξωσης, λόγω καθυστέρησης στην πληρωμή ενοικίου και αρχικά έχασε την υπόθεση. Αντί να συνεχίσει με παραδοσιακή νομική υποστήριξη, στράφηκε στο ChatGPT και στην πλατφόρμα αναζητήσεων Perplexity για να προετοιμάσει την έφεσή της.

Το ChatGPT εντόπισε πιθανά σφάλματα στις διαδικαστικές αποφάσεις, έδωσε οδηγίες για τις απαραίτητες ενέργειες και συνέταξε έγγραφα προς το δικαστήριο, οδηγώντας την White στη νίκη. Όπως δήλωσε η ίδια στο NBC:

«Ποτέ, μα ποτέ, δεν θα μπορούσα να κερδίσω αυτή την έφεση χωρίς την τεχνητή νοημοσύνη».

Η χρήση AI στα δικαστήρια: Ευκαιρίες και κίνδυνοι

Η White δεν είναι η μόνη. Η Staci Dennett, επιχειρηματίας στο Νέο Μεξικό, χρησιμοποίησε AI για να διαπραγματευτεί με επιτυχία την εξόφληση χρέους, προσομοιώνοντας σενάρια με το ChatGPT ως καθηγητή Νομικής.

Ωστόσο, η χρήση AI δεν είναι πάντα ασφαλής. Τα εργαλεία αυτά παράγουν συχνά ψευδείς ή παραπλανητικές πληροφορίες, θέτοντας σε κίνδυνο τον αυτοεκπροσωπούμενο διάδικο. Το φαινόμενο έχει προκαλέσει και προβλήματα σε επαγγελματίες δικηγόρους, με πρόσφατες περιπτώσεις υποβολής ψευδών εφέσεων που δημιουργήθηκαν από AI.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί ένας δικηγόρος της Νέας Υόρκης, ο οποίος πιάστηκε να υποβάλει έγγραφα από AI και η απόφαση του δικαστή σημείωσε:

«Αυτή η υπόθεση προσθέτει ακόμη ένα λυπηρό κεφάλαιο στην ιστορία της κακής χρήσης της τεχνητής νοημοσύνης στο νομικό επάγγελμα».

Το Αύγουστο, άλλος δικηγόρος στην Καλιφόρνια δέχθηκε πρόστιμο 10.000 δολαρίων για έφεση με πλαστές αναφορές δημιουργημένες από AI.

Παρά τους κινδύνους, η πρόσβαση σε εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης αυξάνει τον αριθμό αυτοεκπροσωπούμενων διαδίκων, παρά τις ρητές προειδοποιήσεις των πλατφορμών, όπως η xAI του Ίλον Μασκ, να μην λαμβάνουν «αυτοματοποιημένες αποφάσεις υψηλού κινδύνου».

Όπως δήλωσε η νομική βοηθός Meagan Holmes στο NBC:

«Τον τελευταίο χρόνο έχω δει περισσότερους αυτοεκπροσωπούμενους διαδίκους από ό,τι σε ολόκληρη την καριέρα μου».

Η υπόθεση της White ανοίγει συζήτηση για το μέλλον της τεχνητής νοημοσύνης στον νομικό χώρο, αλλά και για τα όρια ασφαλούς χρήσης της.

